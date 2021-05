6H de Spa, H+2 : Alpine prend les commandes de la course !

Après 120 minutes de course dans ces 6 Heures de Spa-Francorchamps, première manche du WEC, Toyota n’est plus aux commandes. Alors que la #7 puis la #8 avaient dominé cette première partie de course, Nicolas Lapierre leur a ravi le leadership avec son Alpine A480 #36 alors que les “Toy” ravitaillaient. Le Français devance les Toyota GR010 Hybrid de 25 et 40 secondes. Il a signé le meilleur temps en course pour le moment en 2’04”979.

Du côté des LMP2, la bataille fait rage mais l’Oreca 07 #22 de United Autosports, actuellement aux mains de Filipe Albuquerque, est plus rapide. Elle est en tête avec 45 secondes d’avance sur l’Oreca #31 de Team WRT et l’Aurus 01 #26 de G-Drive Racing de Nyck de Vries. La #28 de Jota et la #29 de Racing Team Nederland, première des Pro Am, sont 4e et 5e….

La Ferrari 488 GTE AF Corse mène la danse en GTE Pro avec la #51 actuellement confiée à Alessandro Pier Guidi. Les deux Porsche 911 RSR-19 #92 (Jani) et #91 (Lietz) suivent.

En GTE Am, la Ferrari 488 GTE #83 AF Corse (Alessio Rovera) est en tête devant deux Aston Martin Vantage : la #33 de TF Sport et #777 D’Station Racing…

Le classement est ICI…

Les principaux faits de course des deux premières heures :

La Porsche RSR-19 #86 de GR Racing (Mike Wainwright) est sortie lors du tour de formation au niveau des Combes. Elle est passée à son stand pour réparer mais n’en est jamais sortie. C’est le premier abandon de la course !

Pas un seul tour couvert non plus pour la Ligier JS P217 #44 d’ARC Bratislava. Elle a abandonné après une heure de course… La cause : fuite d’essence !

L’Oreca #70 de RealTeam Racing (Esteban Garcia) est percutée par la Ferrari 488 GTE #52 AF Corse… Elle repart attardée.

Juan-Pablo Montoya (Oreca #21 DragonSpeed) pousse Roman Rusinov (Aurus 01 #26 G-Drive Racing) qui pousse à son tour Ben Keating (Aston Martin Vanatage #33 TF Sport) dans l’herbe. Ce dernier réussit à sauver la voiture après un long tête à queue…Bravo à lui ! Le Colombien, pour sa part, écope d’un stop and go de 10 secondes.