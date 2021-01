6H Abu Dhabi : victoire de l’Audi/Car Collection Motorsport

Une semaine après les 24 Heures de Dubai, une course de 6 heures était organisée à Yas Marina tout près d’Abu Dhabi. Cet événement unique, mis en place par Creventic, réunissait 14 autos, dont trois GT3.

La victoire est revenue à l’Audi R8 LMS GT3/Car Collection Motorsport de Chris Froggatt, Antares Au et John Loggie. Le trio de l’Audi a devancé la Lamborghini Huracan Super Trofeo/Leipert Motorsport de Fidel Leib, Gerhard Watzinger et Gregg Gorski. Trois tours ont séparé les deux premiers. La dernière marche du podium est revenue à la Porsche 991 Cup/Profiledoors by Huber Racing de Manuel Lauck, Gabriele Rindone et Matthias Höffsümmer.

La McLaren 720S GT3/Inception Racing with Optimum de Brendan Irribe et Ollie Millroy a connu un pépin technique qui a vu la GT britannique passer plus de deux heures dans le garage. Quant à l’Audi R8 LMS/Attempto Racing de Markus Winkelhock, Alex Aka et Finlay Hutchison, elle a abandonné sur une casse moteur.

Place maintenant aux 12H du Mugello prévues en mars prochain.

Le classement de la course est ici