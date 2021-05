47 GT3 attendues au Paul Ricard !

Après Monza, la caravane Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS dans sa version Endurance prend la direction du Paul Ricard pour une course d’un format de 1000 km. Le départ sera donné samedi 30 mai à 18 heures pour une arrivée à minuit.

Le plateau de la manche varoise compte 47 GT3. Ce sera la 10e fois que le Paul Ricard accueille le championnat.

On note l’arrivée de JP Mortorsport qui alignera une McLaren 720S GT3 en Pro-Am pour Christian Klien, Patryk Krupinski et Karol Bascz. Absente à Monza, la Ferrari 488 GT3/AF Corse #53 de Duncan Cameron et Matt Griffin fera ses débuts. On suivra avec intérêt la Ferrari 488 GT3/Iron Lynx de Doriane Pin, Sarah Bovy et Katherine Legge. Car Collection Motorsport fera rouler une Audi R8 LMS GT3 en Silver Cup pour Patrick Kolb, Simon Reicher et Milan Dontje.

Les équipages restent identiques à ce qu’on a vu à Monza. Le trio de la Ferrari 488 GT3/Rinaldi Racing évolue avec l’arrivée de David Perel et Nicolas Varone pour épauler Benjamin Hites. Leo Machitski retrouvera le baquet de la Lamborghini Huracan GT3/Barwell Motorsport en remplacement d’Adrian Amstutz. Forfait à Monza, Jonathan Hui est annoncé sur la Ferrari 488 GT3/Sky Tempesta Racing. Tommaso Mosca ne figure plus sur l’Audi R8 LMS GT3/Attempto Racing #99 puisque c’est Max Hofer qui figure sur la liste.

Le Paul Ricard accueillera la deuxième manche Fanatec Esports GT Pro Series pour une course d’une heure organisée samedi à 13h35.