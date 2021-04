Nelson Panciatici (CMR) : “Le bon compromis budget/performance”

Transfuge du LMP2, Nelson Panciatici a réorienté sa carrière vers le GT l’année dernière. Le pilote de 32 ans a rejoint les rangs de CMR sur une Bentley Continental GT3 en GT World Challenge Europe Sprint. Les conditions ont fait qu’il a aussi pu rouler en Endurance.

2021 passe par une deuxième saison sur la Bentley Continental GT3/CMR sur un programme Endurance chez CMR. Cette année, ce sera en Pro-Am en compagnie de Gilles Vannelet et Stuart White.

“Je suis fin prêt à reprendre la compétition”, a déclaré Nelson Panciatici à Endurance-Info. “J’ai hâte de rouler. Même si la saison s’est terminée très tard, j’ai l’impression que cela fait très longtemps. Durant l’hiver, j’ai pas mal roulé en karting. Le kart 125 cm3 permet de se maintenir à niveau et de garder le rythme. Lorsque j’ai repris le volant de la Bentley, j’étais tout de suite à l’aise.” Avant la reprise de la saison à Monza, Nelson Panciatici a bouclé deux jours d’essais.

Habitué à rouler en LMP2 depuis 2012, le passage en GT3 a permis à l’ancien champion ELMS 2013 de rester à haut niveau : “Quand je roulais en LMP2, je ne connaissais pas trop le GT3. Mes débuts avec CMR se sont très bien passés avec un bon feeling au sein de l’équipe. Les bagarres dans le championnat sont très belles et j’avais à coeur de continuer cette année.”

La Bentley Continental GT3 n’a pas de lien avec l’Oreca 07 LMP2, l’ancienne monture de Nelson Panciatici : “La Bentley me plaît bien même s’il m’a fallu du temps pour que je m’adapte. J’ai dû switcher mon cerveau de pilote proto à pilote GT. Au début, j’avais tendance à en faire trop. En 2020, j’ai eu la chance de profiter des conseils de Jules Gounon.”

Ce n’est pas parce que Nelson Panciatici roule en GT3 que la porte prototype est refermée : “Refaire les 24 Heures du Mans est forcément quelque chose qui me trotte dans la tête. Malheureusement, les budgets ont explosé. Si tu n’es pas Silver, les choses sont plus compliquées. La catégorie GT3 est le bon compromis budget/performance et cela permet toujours de se rapprocher d’un constructeur.”

Nelson Panciatici a débuté sa journée du samedi par un deuxième chrono en essais libres.