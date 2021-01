CORE autosport explore les possibilités offertes par le LMDh

Jon Bennett, propriétaire de l’équipe CORE autosport, revient en IMSA en tant que pilote cette saison en LMP3 après une interruption d’un an. Il a roulé en 2018 et 2019 en catégorie reine avec la Nissan-Onroak DPi et il est bien conscient du niveau d’engagement requis pour lutter pour la victoire au général contre les grands constructeurs. C’est pourquoi il suit de près, avec son équipe, le développement de la nouvelle classe de prototypes en IMSA en vue d’un lien avec une usine lorsque la plate-forme LMDh sera mise en place en 2023. Son intention est simple : CORE autosport souhaite s’impliquer en LMDh !

“Bien que j’aie apprécié la course dans la catégorie reine, il était vraiment difficile de courir contre des usines en tant que privés”, a-t-il déclaré à Sportscar 365. “Nous avons eu un bon soutien de la part de Nissan, mais il faut un réel engagement et un effort planifié pour affronter les grands constructeurs. Le LMP3 maintient l’organisation active. Nous explorons et aimerions participer à l’IMSA 2023 si un programme d’usine devait se présenter. Je ne pense pas que ce soit nécessairement dans mes cordes (en tant que pilote, ndlr), mais notre organisation est vraiment capable de le faire.”

Nissan-Onroak DPi

Bien que CORE n’a pas fait de prototype en 2020 pour la première fois depuis 2017, l’équipe a été très active en faisant rouler les deux Porsche 911 RSR19 (officielles) sous le nom de Porsche Motorsport North America. Fort de son expérience en matière de prototypes et de soutien pour une usine dans une catégorie professionnelle, Jon Bennett espére que son programme LMP3 permettra à l’équipe de rester active pendant qu’elle travaille à la mise en place d’un partenariat avec un constructeur pour le LMDh, tout en se donnant un débouché pour poursuivre son rôle de pilote.

Core Motorsport fait rouler une Ligier JS P320 cette année

“J’ai un horizon multi-saisons. J’aimerais voir CORE faire la conjonction jusqu’à ce que la nouvelle génération de courses IMSA en 2023 démarre avec les prototypes hybrides. Tant que je suis en bonne santé, compétitif et que je m’amuse dans le paddock, je vois de nombreuses années devant moi. J’ai pris plaisir à courir dans la catégorie supérieure, c’était un objectif réalisable que j’ai travaillé dur pour atteindre. Une fois que vous l’avez fait et que vous comprenez de quoi il s’agit, vous appréciez davantage une catégorie où les variables sont plus contrôlables. Cela nous permet de rester concentré sur la course. La compétition avec une usine, quand vous avez un programme solide et un vrai engagement de la part du constructeur, c’est très excitant. Mais c’est vraiment difficile de le faire tout seul ! “ déclare l’homme qui a permis à Porsche, via CORE autosport, de remporter de nombreuses courses et titres en IMSA !