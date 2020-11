Mazda s’impose aux 12 Heures de Sebring, Acura est titré !

Il y a des courses d’Endurance ennuyeuses où les vainqueurs sont souvent connus à l’avance et il y a les 12 Heures de Sebring. Encore une fois, l’IMSA et l’une de ses courses phares nous ont gâtés avec une finale en forme de feu d’artifice. On s’est tout simplement régalé dans cette course à suspense, rebondissements et surtout bagarres.

La Mazda RT24-P#77 d’Oliver Jarvis, Tristan Nunez et Olivier Pla devait l’emporter. Mais, moins de 30 minutes avant la fin de l’épreuve, la #77 était encore en tête lorsque son pneu arrière gauche a crevé, la voiture partant tout droit dans l’herbe. Suffisant pour la repousser à la 3e place et pour offrir la 68e édition des 12 Heures de Sebring à la voiture sœur, la #55 de Jonathan Bomarito, Harry Tincknell et Ryan Hunter-Reay.

Entre les deux Mazda, on trouve l’Acura ARX-05 #6 de Juan Pablo Montoya, Dane Cameron et Simon Pagenaud. La voiture a mené et, elle aussi, aurait pu l’emporter. L’accrochage entre le Colombien et Pipo Derani pèse certainement lourd dans la balance. A noter les très beaux relais du pilote français. Alors que la page Team Penske se referme, les Acura DPi n’ont gagné aucune grande épreuve en IMSA (Daytona, Sebring, Petit Le Mans). Cependant, cette 2e place permet à la marque de coiffer la couronne 2020 des Constructeurs. A noter que les trois premiers se tiennent en dix secondes !

Belle course pour le trio Matheus Leist, Stephen Simpson et Scott Andrews sur la Cadillac DPi-V.R #85 de JDC Miller Motorsport. Alors qu’il y a deux Silver parmi les trois pilotes, l’équipage finit à une belle 4e place à un tour et a même occupé la tête à mi-course. Il s’agit de la meilleure représentante Cadillac. Sebring n’est désormais plus la chasse gardée de la marque américaine qui l’avait emporté deux fois en trois ans…

Du côté de la Cadillac DPi-V.R #5 Mustang Sampling Racing / JDC-Miller Motorsports, Sébastien Bourdais, Tristan Vautier et Loïc Duval ont eu un souci en fin de course : le capot a été enlevé, on a touché à l’aileron arrière et à la boîte de vitesses. Plus de trois minutes ont été perdues ce qui repousse l’auto 5e à deux tours. Dommage, les trois hommes ont été excellents, ont occupé la tête et on les voyait bien gagner !

La victoire aurait aussi pu tomber chez le tenant du titre, Action Express Racing. Malheureusement, Pipo Derani, en voulant prendre le commandement à l’Acura #6 de Juan Pablo Montoya a percuté le Colombien. Le Brésilien a été rendu responsable, recevant un Drive Through pour sa manœuvre puis est passé au stand suite à un souci découlant de son accrochage (direction endommagée ?). Dommage, le titre lui file entre les doigts. Le trio Felipe Nasr, Pipo Derani et Gabby Chaves finit 6e à deux tours.

Course difficile pour la Cadillac DPi-V.R #10 de Wayne Taylor Racing. Elle a d’abord reçu un drive through (Renger van der Zande) pour avoir changé de ligne avant le départ. Ensuite, alors emmenée par Scott Dixon, elle a été percutée par la Mazda RT24-P#77 d’Oliver Jarvis. Le champion en titre d’IndyCar a réussi à ramener la voiture au stand avec un pneu déchiqueté. Mais le mal était plus grave puisque la #10 a été ensuite poussée dans la paddock pour changer un radiateur. Au final, Renger van der Zande, Ryan Briscoe et Scott Dixon finissent 7e et perdent le titre pour une poignée de points.

L’Acura ARX-05 #7, qui s’était élancée de la pole position avec Ricky Taylor, a mené pendant quelques tours avant d’être poussée dans le paddock pour une grosse réparation (changement intercooler côté gauche). L’équipage Helio Castroneves, Ricky Taylor et Alexander Rossi finit 8e à sept tours, mais cette place permet néanmoins aux deux premiers cites d’être champions Pilotes IMSA 2020.

PR1 Mathiasen Motorsports enfonce le clou

La victoire est LP2 est revenue à l’ORECA 07 #52 de PR1 Mathiasen Motorsports piloté par Patrick Kelly, Simon Trummer et Scott Huffaker (déjà champions IMSA). La course fut assez tranquille si ce n’est quelques erreurs et un drive through pour avoir percuté l’ORECA #8. Justement, l’ORECA 07 #08 de Tower Motorsport by Starworks se classe 2e à deux tours, après que John Farano soit allé taper le mur du Turn 17 et que Mikkel Jensen ait fait une belle figure dans le même virage, devant l’ORECA 07 #38 de Performance Tech Motorsports, 3e. A noter la grosse sortie de Jakub Smiechowski dit « Kuba » sur l’ORECA 07 #51 d’Inter Europol Competition au niveau du Turn #17. Il est sorti indemne, la voiture a été ramenée à son stand, est repartie en piste et termine 17e à 20 tours du vainqueur P2. L’équipe polonaise a cependant pris pas mal d’expérience avec cette auto.

