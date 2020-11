ELMS : bilan 2020 et perspectives 2021 (part 2)

Deuxième partie du bilan ELMS 2020 et des projets 2021 suite aux informations récoltées le week-end dernier à Portimão (première partie ICI). Avec les conditions sanitaires et économiques actuelles, cette “photographie” avant d’attaquer l’intersaison pourrait très vite changer !

High Class Racing (ORECA 07 #20 avec Dennis Andersen et Anders Fjordbach, 8e avec 24 points et un podium à Monza (3e).

Bilan 2020 : on s’acheminait vers une nouvelle saison décevante pour l’écurie danoise basée à Barcelone, mais l’équipe technique bien aidée par Franck Larue, arrivé en début d’année pour le WEC et l’ELMS, semble avoir mis le doigt sur quelque chose d’intéressant. Résultat, en deux courses, un beau podium à Monza (3e) et une 6e place à Portimão.

Perspectives 2021 : il n’est pas certain que l’on revoit l’ORECA 07 blanche et bleue en ELMS l’année prochaine, l’équipe n’a pas encore tranché. Par contre, la structure aimerait remettre cela en WEC et garder le pilote japonais prêté par Toyota, Kenta Yamashita. Cependant, la forte amende pour non participation aux 8 Heures de Bahreïn dans quelques jours a bien irrité Anders Fjordbach. La piste IMSA semble intéresser de plus en plus High Class Racing, mais s’agira-t-il de quelques courses ou d’une saison complète….

IDEC Sport Racing (ORECA 07 #28 de Richard Bradley, Paul-Loup Chatin et Paul Lafargue, Nicolas Minassian sur une course à Monza, 9e au championnat avec 21 points).

Bilan 2020 : on dit toujours qu’il est plus dur de confirmer un titre que de gagner le premier. IDEC Sport en est la preuve. A un pilote près, (arrivée du vainqueur des 24 Heures du Mans LMP2 2015, Richard Bradley), on a gardé les mêmes avec la présence du pilote de pointe Paul-Loup Chatin, un pilote Silver solide en la personne de Paul Lafargue et Nicolas Minassian aux manettes. Pourtant, on ne peut pas le cacher et l’équipe l’admet également : c’est une saison décevante pour le tenant du titre ELMS. On comptait deux victoires et deux podiums en 2019. Cette année, rien, le meilleur résultat n’étant qu’une 6e place. Certes, l’équipe n’a vraiment pas eu de chance avec un problème électronique au Castellet puis un souci au niveau d’un arrêt à Spa.

Perspectives 2021 : IDEC Sport ne devrait pas rester sur cet échec. On connait les hommes de Patrice Lafargue et de Nicolas Minassian, ils ne lâcheront rien. On espère retrouver l’ORECA 07 en 2021 en ELMS. Une LMP3 (la Ligier JS P320) pourrait être à nouveau engagée en Michelin Le Mans Cup, mais tout cela n’est pas certain, la Covid-19 étant passée par là !

Richard Mille Racing (ORECA 07 #50 de Tatiana Calderon, Sophia Floersch, Beitske Visser, 10e au général avec 20 points).

Bilan 2020 : Richard Mille Racing était LA nouvelle équipe 2020 en ELMS. Elle est bien évidemment de la volonté de Richard Mille lui même qui nous disait récemment : « Etant que Président de la Commission Endurance de la FIA, il était important que l’on accélère cet accès aux femmes ! » S’associant à l’une des références de l’Endurance en la personne de Philippe Sinault (Signatech Alpine WEC) qui compte, entre autres, trois victoires aux 24 Heures du Mans, on savait que le package serait solide. Sur l’ORECA 07 alignée, on retrouve donc trois filles qui ont fait une bien belle saison pour des pilotes qui n’avaient aucune expérience de l’Endurance et ni de la LMP2. Au Castellet, elles terminent 5e et ont confirmé à Spa avec une 6e place. Le reste de la saison fut plus difficile, mais coup de chapeau néanmoins Mesdames pour cette première version d’un projet sur plusieurs années qui donne donc l’accès à l’Endurance aux femmes en plus des trois « filles » Iron Lynx engagées en GTE !

Perspectives 2021 : Ce projet LMP2 entièrement féminin se poursuivra pour une deuxième saison, très probablement dans le cadre de l’ELMS, même si le WEC est évoqué. Cela permettrait alors à Philippe Sinault de garder un pied en LMP2, lui qui ira “titiller” Toyota Gazoo Racing l’an prochain via Alpine !

Algarve Pro Racing (ORECA 07 #25 de John Falb, Gabriel Aubry, Simon Trummer puis Arjun Maini, 11e au championnat avec 19.5 points)

(ORECA 07 #24 de Henning Enqvist, Loïc Duval, Jon Lancaster, 13e au championnat avec 13 points)

Bilan 2020: du côté de l’équipe, on se dit “plutôt satisfaits” de la saison car tout s’est décidé tard (partenariat avec Goodyear et B.R.M Chronographes). De notre côté, on reste plutôt sur notre faim. Pourtant, on nous avait mis l’eau à la bouche avec la présence de deux valeurs sûres de l’Endurance : Gabriel Aubry, vice champion WEC LMP2 2018/2019, et Loïc Duval, champion du monde WEC LMP1 et vainqueur des 24 Heures du Mans 2013. La #25 a terminé 5e au Castellet 240, mais ce n’est que le seul bon résultat. Pire pour la #24 qui signe qu’une seule 6e place aux 4 Heures du Castellet. Sinon, rien à signaler, pas même une pole position, juste une 4e place en qualifications au Castellet version 2.

Perspectives 2021 : Algarve Pro Racing, équipe sous pavillon portugais, est en bonne voie pour attirer G-Drive en 2021. On pourrait alors retrouver Roberto Merhi qui a roulé lundi et mardi à Portimão (avec le nouveau moteur amputé de 40/50 chevaux). David Leach en tout cas est déjà aux commandes de l’écurie. Le but est d’avoir une 2e auto avec John Falb comme pilote Bronze. Cela semble bien parti, le pilote américain nous confiant qu’il voulait rester. Deux voitures pourraient aussi être alignées en Asian Le Mans Series 2021.

Inter Europol Compétition (Ligier JS P217 #34 Jakub Smiechowski, Rene Binder, Matevos Isaakyan 12e au championnat avec 15.5 points).

Bilan 2020 : seule équipe amenant de la diversité dans ce championnat ELMS presque monomarque avec toutes ces ORECA 07, l’équipe polonaise a fait ce qu’elle a pu avec sa Ligier JS P217. Les trois hommes ont terminé 6e au Castellet 240 ce qui restera leur meilleur résultat. Ce qui a été une bonne chose cette année, c’est que l’équipage n’a jamais changé après la valse des pilotes en 2019. A noter que l’écurie a encore terminé pour la 3e fois de suite vice championne ELMS en LMP3…

Perspectives 2021 : L’équipe devrait prendre livraison de sa nouvelle ORECA 07 dans les semaines à venir après avoir participé à Petit Le Mans et aux 12 Heures de Sebring avec l’aide de PR1/Mathiasen en utilisant une ORECA ‘américaine’. La voiture de l’équipe devrait effectuer ses débuts aux 24 Heures de Daytona. Du côté ELMS, on ne devrait plus voir de LMP2, mais deux LMP3. Inter Europol Compétition a déjà annoncé qu’elle participerait au WEC en 2021 avec sa 07. Seul élément qui ne changera pas en 2021, l’un des trois pilotes qui sera Jakub Smiechowski !L’équipe managée par Sascha Fassbender cherche à participer à l’Asian Le Mans Series avec sa Ligier JS P217.

DragonSpeed (ORECA 07 #21 de Ben Hanley, Henrik Hedman et Memo Rojas puis Timothé Buret, Ryan Cullen puis Charles Milesi), 14e du championnat avec 5.5 points). N’a pas disputé la finale ELMS

Bilan 2020 : La déception de l’année ! Il n’y a pas d’autre mot. Il y a encore deux ou trois saisons, l’équipe se battait pour le titre qu’elle a obtenu par le biais de G-Drive Racing en 2017. Une huitième place au Castellet 240 est la seule place dans le top 10cette saison ! Certes, la voiture a terminé 3e aux 4 Heures de Monza, mais elle a été disqualifiée pour hauteur de diffuseur non-conforme.

Perspectives 2021 : l’équipe américaine devrait aligner une ORECA 07 en WEC l’an prochain. C’est le programme numéro 1, mais quid de l’ELMS. Non présente à Portimão, nous n’avons pas pu demander au patron Elton Julian. Continueront-ils aussi en IMSA ? Cela n’a pas non plus filtré !

Pas grand chose à dire sur BHK Motorsport (ORECA 07 #35 de Francesco Dracone et Sergio Campana), au terme d’une saison anonyme comme en 2019 (14e au championnat avec 5.5 points). Endurance Info a rencontré le premier pilote cité qui nous en a dit un peu plus…Une présence en ELMS avec la LMP2 est le plan de l’équipe battant pavillon britannique mais basée en Italie. L’expérience LMP3 2020 pourrait aussi être renouvelée !

On attendait Thunderhead Carlin en ELMS cette année avec sa Dallara P217 après son titre de vice-champion Asian Le Mans Series 2019/2020. Mais l’équipe a complétement disparu des radars et il serait surprenant de la revoir.

Du côté des bonnes nouvelles, on espère en avoir de la part d’Ultimate qui a acheté une ORECA 07 en début d’année 2020 avant de renoncer à l’ELMS à cause de la Covid-19. On aimerait revoir les sympathiques bretons en 2021 avec les frères Lahaye (Jean-Baptiste et Matthieu) et François Heriau.

L’autre éclaircie pour 2021 viendra peut être d’une référence en sport automobile, Phoenix Racing, qui doit disputer l’Asian Le Mans Series, mais une présence en European Le Mans Series est aussi dans les tuyaux afin de préparer une arrivée en LMDh.

Il convient de rappeler que les LMP2 utilisées la saison prochaine seront les mêmes que cette année, à la différence près que le moteur perdra une trentaine de chevaux. Il ne faut pas oublier que Goodyear sera l’équipementier pneumatique unique en 2021.