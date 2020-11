ELMS : bilan 2020 et perspectives 2021 (part 1)

La finale de l’European Le Mans Series 2020 à Portimão vient de se terminer avec la victoire de l’Aurus 01 #26 G-Drive Racing de Roman Rusinov, Mikkel Jensen, Nyck De Vries. En remportant toutes les autres manches, United Autosports a marqué la saison européenne. Il est désormais temps de jeter un dernier coup d’oeil dans le rétro d’une saison 2020 chamboulée et de commencer à parler de 2021.

United Autosports (ORECA 07 #22 de Filipe Albuquerque et Phil Hanson), trois victoires à Spa-Francorchamps, Castellet 240, Monza, quatre pole positions, champion avec 109 points, une invitation aux 24 Heures du Mans.

(ORECA 07 #32 de Job van Uitert, Alex Brundle et Will Owen), une victoire au Castellet, une pole position, 2e au championnat avec 70 points, une invitation aux 24 Heures du Mans.

Bilan 2020 : United Autosports a littéralement écrasé l’ELMS cette année que ce soit en LMP2 avec quatre victoires en cinq courses, toutes les poles, les deux premières places au championnat et le titre en LMP3 (Ligier JS P320) pour couronner le tout. Le duo Albuquerque / Hanson a été à un point du record de points marqués en ELMS, c’était en 2017 avec G-Drive Racing (via DragonSpeed). Certes, le suspens fut moindre cette saison, mais c’est le sport automobile. Que dire de plus ? Que l’équipe de Richard Dean et Zak Brown, depuis le passage à ORECA, est tout simplement intouchable aussi bien en ELMS qu’en WEC et qu’il faudra être costaud l’année prochaine pour aller les chercher…

Perspectives 2021 : United Autosports devrait poursuivre l’aventure européenne avec une LMP2 (une 2e est dans les tuyaux) en parallèle de sa présence en WEC avec probablement deux autos. Normalement, Filipe Albuquerque ne sera plus en ELMS puisqu’il devrait avoir un programme IMSA / WEC en 2021 et on sait que quelques tensions entre les deux équipages ont eu lieu. Donc, on pourrait voir de nouvelles têtes… ou pas ! Une voire certainement deux LMP3 sont aussi prévues en Europe.

G-Drive Racing (Aurus 01 #26 de Roman Rusinov, Mikkel Jensen, Nyck De Vries Jean-Eric Vergne sur une course, victoire à Portimao), deux 2e places, 3e au championnat avec 61 points.

Bilan 2020 : cette année, G-Drive Racing avait pour objectif de récupérer le titre 2018 cédé en 2019 à IDEC Sport. Deux nouveaux pilotes avaient été choisis dans ce but : Mikkel Jensen, pilote Silver ô combien rapide, et la pépite hollandaise, Nyck de Vries. L’écurie russe n’a pas réussi son pari, sa saison a été compromise par la sortie de piste de Mikkel Jensen à Spa et à l’abandon de Monza après que Roman Rusinov ait été percuté par Alexandre Cougnaud (Graff). Cependant, on finit sur une belle note avec la victoire au Portugal ce week-end. Dommage car G-Drive était L’équipe capable de concurrencer United Autosports et on a pu le constater à plusieurs reprises.

Perspectives 2021 : Rencontré à Portimão, Xavier Combet nous a confirmé que l’équipe travaillait pour être présente l’année prochaine en ELMS. TDS Racing pourrait continuer à aligner une LMP3 et on verra pour la LMP2. Du changement en tout cas est attendu au niveau de l’équipe technique (départ de David Leach) et vraisemblablement du sponsor titre, G-Drive. On connait les hommes de TDS Racing et des deux patrons, Xavier Combet et Jacques Morello, ils ne lâcheront rien et feront tout pour être présents sur la grille 2021.

Panis Racing (ORECA 07 #31 de Will Stevens, Julien Canal, Nico Jamin), 4e au championnat avec 47 points, un podium à Spa (3e).

Bilan 2020 : La saison 2019 avait été très compliquée pour l’équipe française, mais 2020 a été bien meilleure ! Panis Racing a signé un beau podium à Spa, s’est battu jusqu’à la finale à Portimão, où elle a décroché une 5e position, pour la place de vice champion et termine finalement 4e. La « mayonnaise » entre les trois pilotes a pris, la complicité est là et les trois hommes ont été très bons cette année. Panis Racing était aussi l’équipe de développement Goodyear. Il ne faut pas non plus oublier le podium aux 24 Heures du Mans.

Perspectives 2021 : L’ ELMS est au programme l’année prochaine avec une ORECA 07. Une deuxième est envisagée, mais cela pourrait peut être venir d’une association avec une autre structure. L’aventure WEC est également évoquée et une participation aux 24 Heures du Mans sera, comme d’habitude, la clé de voûte du projet 2021.

Graff (ORECA 07 #39 d’Alexandre Cougnaud, James Allen, Thomas Laurent), 2 podiums, 5e au championnat avec 43 points.

Bilan 2020 : on attendait beaucoup de l’équipe française qui restait sur une belle prestation 2019 et qui voyait l’arrivée du pilote français de Signatech Alpine en WEC, Thomas Laurent. La saison a très bien commencé avec un podium (finalement perdu) au Castellet puis deux autres à Spa et au Castellet 240. Depuis, plus rien ou presque, avec huit points marqués. C’est dommage, on voyait la structure aller plus haut compte tenu de la qualité de son équipage.

Perspectives 2021 : Pascal Rauturier devrait continuer à aligner son ORECA 07 en ELMS ainsi qu’une voire deux Ligier JS P320 en LMP3. On ne sait pas si ce sera avec le même équipage. La présence de SRT41 (l’écurie de Fred Sausset) sur les deux manches avant les 24 Heures du Mans est aussi dans les tuyaux. L’équipe française voudrait aussi participer à l’Asian Le Mans Series en février, mais un changement dans le règlement a agacé le patron. A suivre !

Duqueine Engineering (ORECA 07 #30 de Tristan Gommendy, Jonathan Hirschi, Konstantin Tereschenko), un podium à Portimao (2e), 6e au championnat avec 38 points.

Bilan 2020 : on avait laissé Duqueine Engineering sur une sortie de piste de Portimão sans gravité pour Richard Bradley l’an dernier. Un an plus tard, le nouvel équipage de la structure française a signé un beau podium avec une 2e place au Portugal. Dans l’intervalle, ce fut plus compliqué avec pourtant de belles prestations de l’ORECA 07 #30 à Spa, mais un tête à queue dans les tous derniers mètres, suite à une crevaison de Tristan Gommendy, a privé l’équipe française d’un podium. L’équipage helvético-français a bien intégré le pilote russe qui a été plus constant en fin de saison. Une 6e place vient clôturer la saison 2020.

Perspectives 2021 : Max Favard et ses hommes devraient repartir pour une nouvelle saison avec l’ORECA 07, mais on ne sait pas encore si ce sera du WEC, de l’ELMS, voire même les deux. En tout cas, cela vient tordre le cou aux rumeurs du paddock qui voyait la structure française disparaitre en cette fin d’année.

Cool Racing (ORECA 07 #37 de Nicolas Lapierre, Antonin Borga et Alexandre Coigny), 7e au championnat avec 28.5 points.

Bilan 2019 : Cool Racing avait réalisé une belle saison 2019 en signant deux podiums dont le meilleur à Spa (2e). Cette année, avec une concurrence encore plus relevée et une activité parallèle en WEC, les hommes de l’équipe suisse n’ont pas fait de pole position ni de podium, mais deux 4e places. Alex Coigny a bien progressé (il finit meilleur pilote Bronze du plateau 2020), Antonin Borga est une vraie valeur sûre dorénavant, Nicolas Lapierre est fidèle à lui-même et à son talent, on espère que les efforts vont bientôt finir par payer…

Perspective 2021 : une ORECA 07 confiée au même trio de pilotes est dans les tuyaux en ELMS. Par contre, une LMP3 pourrait être ajoutée pour de jeunes pilotes de la trempe d’Edouard Cauhaupé ou Nicolas Maulini qui ont brillé en Michelin Le Mans Cup. Par contre, le WEC semble ne plus être au programme pour 2021. L’Asian Le Mans Series, un moment évoqué avec une LMP3 semble aussi s’éloigner !

A suivre…