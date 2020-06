Quatre week-ends et quatre courses virtuelles au Mans

On finirait presque par s’y perdre. En quatre semaines, le circuit des 24 Heures du Mans aura été le lieu de quatre courses virtuelles. Difficile de s’y retrouver pour les non initiés. Qui a dit que l’Endurance était une discipline compliquée à comprendre ? Le virtuel l’est tout autant.

Le premier week-end de juin, la finale Virtual Endurance Championship avait pour cadre le grand circuit des 24 Heures du Mans sur rFactor 2. Ce championnat, qui disputait sa 12e saison, mettait en avant des LMP2, GTE et McLaren Senna. Zansho, Edge Esports et Triple A Esports faisaient partie des teams au départ.

Une semaine plus tard, Les 24 Heures du Mans Virtuelles ont secoué la planète du sport automobile avec le succès que l’on connaît. Là encore, la plateforme rFactor 2 était privilégiée.

Le week-end dernier, les les 24H du Mans sur iRacing étaient organisées avec plusieurs LMP1 au départ.

Aujourd’hui, les fans de simracing vont pouvoir suivre la finale de The Race All-Star RoKitT Triple Crown. Après Monaco et Indy, c’est au tour du circuit des 24 Heures du Mans d’accueillir le Legends Trophy. Les LMP2 (ORECA 07), LMP3 (Norma M30) et GT3 pourront s’exprimer en piste. La plateforme utilisée est rFactor 2.

Avant la finale, Fernando Alonso mène le championnat Legends Trophy avec 3 points d’avance sur Juan Pablo Montoya. Rubens Barrichello, David Brabham, Emanuele Pirro, Jenson Button et Andy Priaulx seront eux aussi de la partie, tous sur une ORECA 07 LMP2.

Augustin Canapino, pilote Williams Esports, est en tête du championnat Pro Cup. Le pilote argentin devance Job van Uitert, Oliver Rowland et Tom Dillmann. Les pilotes rouleront en Norma M30 LMP3.

Tout reste à faire dansla catégorie Sim Masters avec 2 points d’écart entre Liam de Waal et Muhammad Patil. Yuri Kasdorp est à 8 longueurs de la tête.

Rendez-vous à 18 heures…