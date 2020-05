315 circuits ont un Grade FIA à travers le monde

315 ! Le nombre de circuits de ‘grade FIA’ n’a jamais été aussi élevé dans le monde. Malheureusement, la situation sanitaire actuelle fait que les circuits sont dans une passe compliquée. Tous attendent dans un premier temps le retour des compétition avant de voir le public assister à nouveau aux compétitions. En 5 ans, le nombre de circuits ‘Grade FIA’ a augmenté de 115.

Avec 167 circuits, l’Europe est la plus fournie au niveau des circuits FIA. L’Asie en compte 46, l’Amérique du Nord (et Centrale) 40, le Moyen-Orient 23 et l’Océanie 30. De nouveaux circuits sont en cours d’homologation ou de construction, d’où un total de 315.

La FIA classe ses circuits en différents grades allant de 1 à 6. Le Grade 1 est celui qui permet d’accueillir la Formule 1. On en compte 53 à travers le monde, dont 2 en France. Le Paul Ricard reste homologué en Grade 1 jusqu’au 26 juillet 2021 et Magny-Cours jusqu’au 15 mai 2021. Pour la petite histoire, le tracé de Bahrain compte 5 configurations différentes de Grade 1 allant de 2.554 km à 6.299 km. Le Dubai Autodrome en compte deux.

Les circuits de Grade 2 peuvent recevoir la Formule 2, la Formula E (certains tracés) et le WEC. On en compte 109. On y trouve notamment le Circuit Bugatti du Mans et le Circuit des 24 Heures du Mans, ce dernier n’étant pas un tracé permanent. Dijon-Prenois, Nogaro, Lédenon et le Val de Vienne sont eux aussi de Grade 2.

Le monde compte 80 circuits de Grade 3, à savoir ceux qui peuvent recevoir entre autres le WTCR, la Formula E et la Formule 3. Paris (Fe) et Pau-Ville en font partie.

La Formule 4 peut aller rouler sur des circuits de Grade 4 (on en compte 18). Le Grade 5 concerne les nouvelles énergies et le Grade 6 le off-road, le WRC et le Trophée Andros.