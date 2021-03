31 engagés à l’année !

Avec 31 autos engagées à l’année en Michelin Le Mans Cup, le cru 2021 s’annonce aussi complet que les années précédentes. Le plateau comprendra 24 LMP3 et 6 GT3, sans oublier la présence du prototype MissionH24.

Titré à quatre reprises en LMP3, DKR Engineering défendra sa couronne avec une Duqueine D08. L’écurie luxembourgeoise fera confiance cette année à un tandem plus typé gentlemen composé de Jon Brownson et Dario Cangialosi.

Six Duqueine D08 seront en piste contre dix-sept Ligier JS P320 et une ADESS 01 EVO. On note l’arrivée de six nouvelles équipes : WTM Powered by Phoenix, Team Thor, Racing Spirit of Léman, Frikadelli Racing Team, R-Breizh Compétition et Black Falcon.

United Autosports sera une nouvelle fois en force avec trois Ligier JS P320. WTM Powered by Phoenix, Team Virage, Mühlner Motorsports et Cool Racing feront rouler deux châssis. 2021 marque les débuts de l’ADESS 01 EVO dans le championnat grâce à R-Breizh Compétition qui arrive de l’Ultimate Cup Series.

Team Thor sera la première équipe islandaise à rouler dans la série. L’écurie a pris possession de sa Ligier JS P320 il y a deux jours à Magny-Cours.

Trois marques seront présentes en GT3 avec Ferrari, Mercedes et Porsche. Le constructeur sera le mieux représenté avec quatre 488 GT3 pour AF Corse, Iron Lynx x2 et Rinaldi Racing. 10Q Racing Team fera rouler une Mercedes-AMG GT3 et TFT sera à nouveau de la partie avec sa Porsche 911 GT3 R.

La liste des engagés est ici