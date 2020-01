24H Dubai : Porsche en tête après une heure de course

Sven Mueller sur la Porsche 911 GT3 R de Herberth Motorsport mène les 24 Heures de Dubaï après une heure d’épreuve course frénétique qui a comporté de multiples changements de leaders.

Il s’est élancé de la deuxième position sur la grille de départ, mais a rapidement dépassé le détenteur de la pole position, Maro Engel, dans la descente vers le premier virage, jusqu’à ce que le pilote d’usine Mercedes-AMG ne défende quelques tours plus tard. Cependant, la lutte s’est vite arrêtée suite à un premier Code 60.

Il s’agissait de récupérer la Porsche 911 GT3 R GPX Racing de Dirk Werner qui est sortie au niveau du virage 1 et qui a subi de lourds dommages du côté gauche après ce qui semblait être une défaillance des freins. La voiture a été ramenée aux stands et il est entendu que l’équipe basée à Dubaï va chercher à la réparer pendant la course.

Le pilote officiel Porsche devance donc la Mercedes-AMG GT3 #108 de Winward Motorsport (Maxi Buhk) peu avant la fin de l’heure. Jeroen Bleekemolen est troisième dans la Mercedes #4 de Black Falcon, devant la Mercedes #777 Toksport WRT (Maro Engel) et l’Audi R8 LMS #7 de MS7 by WRT (Christopher Mies). Les cinq premières voitures étaient séparées de moins de dix secondes avant la première série d’arrêts aux stands.

Axcil Jeffries (Mercedes Toksport WRT) est le meilleur de la GT3 Am, tandis que Michael Schrey mène la GT4 avec la BMW M4 GT4 de Hofor Racing by Bonk Motorsport.