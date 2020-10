Le team allemand SPS automotive-performance alignera une Mercedes-AMG GT3 aux Total 24 Heures de Spa. Valentin Pierburg et Dominik Baumann, qui roulent en GT World Challenge Europe Powered by AWS (Sprint) seront rejoints par George Kurtz et Colin Braun.

Les deux pilotes américains connaissent la Mercedes pour rouler en GT World Challenge America Powered by AWS.