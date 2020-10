24H Spa H+2 : Raffaele Marciello (Mercedes AKKA ASP) domine le début de course

Le point au classement :

La Mercedes-AMG GT3 #88, engagée par Mercedes-AMG Team AKKA ASP, partie de la pole position, n’a jamais lâché le commandement depuis le départ à 16 h. Raffaele Marciello a été tout simplement impérial. L’Italien, au bout de 120 minutes relativement calme au sein du peloton des 56 GT3, devance la Lamborghini Huracan GT3 #63 Orange 1 FFF Racing Team (Dennis Lind) et la Porsche 911 GT3-R #40 de GPX Racing (Thomas Preining).

Le top 5 est complété par la l’Audi R8 LMS GT3 #66 Audi Sport Team Attempto Racing (Patric Niederhauser) et la Mercedes-AMG GT3 #4 Mercedes-AMG Team HRT (Maro Engel).

On pointe ensuite la Porsche #47 de KCMG, l’Audi R8 LMS #31 Audi Sport Team WRT, la Porsche 12 de GPX Racing et les deux Ferrari 488 GT3, la #51 AF Corse et la #72 de SMP Racing. Dix-huit voitures sont dans le même tour.

La meilleure BMW (#34) est 12e, l’Acura NSX est 29e et la plus en vue des Bentley est 26e (#3)

Pro Am : la Porsche 911 GT3 R #991 de Herbert Motorsport mène la catégorie devant la Mercedes-AMG GT3 #74 de Ram Racing et la Ferrari 488 GT3 #52 AF Corse.

Silver : la Lamborghini Huracan EVO #78 de Barwell est en tête de la classe et précéde la Lexus RC F GT3 #15 et la Mercedes-AMG GT3 #89

Am : l’Audi R8 LMS #26 de Saintéloc Racing est leader.

Les faits de course :

16 h 00 : les 56 voitures sont lâchées

16 h 02 : tête à queue de la Mercedes-AMG GT3 #84 de HTP Motorsport

16 h 05 : la Ferrari 488 GT3 #488 de Rinaldi Racing au ralenti, victime d’une crevaison avec Daniel Keilwitz au volant.

16 h 05 : exactement le même mal pour l’Audi R8 LMS GT3 #55 d’Attempto Racing, mais pas au même endroit. Les deux autos sont rentrées dans leur stand.

16 h 08 : un Full Course Yellow est mis en place pour enlever les débris de pneus notamment laissés par les deux autos. Il est suivi d’une Safety Car.

16 h 18 : la Mercedes-AMG GT3 #20 SPS automotive performance est rentrée dans son stand, les mécaniciens interviennent immédiatement.

16 h 20 : drapeau vert

16 h 33 : tête à queue puis contact avec les rails pour la Lamborghini Huracan GT3 #19 d’Orange 1 FFF Racing Team avec Hiroshi Hamaguchi au volant. Elle rentre à son stand.

16 h 35 : crevaison pour la Lamborghini Huracan GT3 #77 Barwell Motorsport

16 h 35 : la pluie s’invite

16 h 55 : plusieurs pilotes avertis pour non respect des limites de la piste

17 h 05 : les premiers ravitaillements interviennent.

17 h 05 : L’Audi R8 LMS GT3 #33 de Belgian Audi Club Team WRT est la première pénalisée dans cette course : infraction lors du ravitaillement

17 h 25 : le record du tour de l’an dernier est déjà battu par Dennis Lind (Lamborghini #63)

17 h 34 : la Lamborghini #19 reprend la piste tandis que l’Audi #55 est, elle, toujours, à son stand.

17 h 37 : on change la pompe de direction assistée pour la McLaren 720S #69 d’Optimum Motorsport bloquée dans son stand.

17 h 50 : tête à queue de la Bentley Continental GT3 #107 CMR aux Combes. Elle repart.

17 h 55 : stop and go pour la Mercedes-AMG GT3 #111 de JP Motorsport