24H Spa 20/20 : Pit’ Café en live à 20h

Le deuxième numéro du Pit’ Café se déroulera aujourd’hui mardi 28 juillet à 20 heures sur la page Facebook des Total 24 Heures de Spa et ici-même.

Avec Thomas Bastin, nous ferons brièvement un tour de l’actualité GT3 du moment. Nous vous ferons part de quelques anecdotes personnelles sur les 24 Heures de Spa et on échangera avec vous sur les GT qui ont marqué l’épreuve spadoise. N’hésitez pas à partager vos commentaires dès maintenant sur la page Facebook des Total 24 Heures de Spa. Et pour vous, quelle est la GT la plus marquante de ces vingt dernières années ?