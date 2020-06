24H Portimao, Qualifs : HTP Winward Motorsport en pole

La Mercedes-AMG GT3/HTP Winward Motorsport de Philip Ellis, Indy Dontje, Russel Ward et Bryce Ward partira depuis la pole des 24H de Portimao. Le meeting portugais marque la reprise du championnat 24 Heures Series. La Mercedes-AMG GT3a tourné en 1.43.848, soit 0.282s plus vite que la Porsche 911 GT3-R/Herberth Motorsport de Häring/Konstantinou/Seefried/Joos/Müller.

On retrouvera deux autres Porsche sur la deuxième ligne avec la seconde 911 GT3-R/Herberth Motorsport et la 911 GT3 Cup/Mühlner Motorsport. E TCR, l’Aud RS 3 LMS/AC Motorsport de Stéphane Perrin, Christophe Hamon, Michaël Blanchemain et Hannes Morin s’élancera depuis la 3e ligne de la catégorie.

Les chronos sont ici