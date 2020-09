24H Nürburg : Falken Motorsports remanie ses équipages Porsche

Après KCMG, c’est au tour de Falken Motorsports de remanier ses équipages pour les 24 Heures du Nürburgring. Matteo Cairoli et Thomas Preining, qui ont roulé au Mans le week-end dernier, seront mis au repos après la découverte de trois cas positifs de Covid-19 dans le staff Porsche.

On retrouvera donc sur la Porsche 911 GT3-R #33 Klaus Bachler, Christian Engelhart, Sven Müller et Dirk Werner. La #44 sera confiée à Klaus Bachler, Sven Müller, Peter Dumbreck et Martin Ragginger.

“Nous sommes désolés pour Thomas et Matteo, mais nous sommes à cent pour cent derrière la décision de Porsche”, a déclaré Stefanie Olbertz, responsable du sport automobile chez Falken. “Le bien-être et la santé de tous les employés est notre priorité absolue. Nos six pilotes restants forment une équipe bien entraînée, connaissent les pneus et les deux Porsche 911 GT3 R. Nous avons donc décidé de ne pas les remplacer.”