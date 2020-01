24H Dubai : une pénalité de 4 minutes suite à l’incident dans la voie des stands

Pour faire suite à l’incident dans la voie des stands où un mécanicien de MRS GT Racing a été poussé avant de taper dans la Porsche qui repartait, cet incident a eu lieu avec Barwell Motorsport. Le team britannique a écopé d’une pénalité de 4 minutes pour la manoeuvre de son mécanicien.

Barwell Motorsport a précisé que l’acte était involontaire. Avec près de 70 voitures dans la voie des stands, l’espace disponible est rare. Selon nous, et uniquement selon nous, le mécanicien de Barwell a poussé son homologue de MRS GT Racing dans le feu de l’action pour faire de la place sans savoir que la Porsche repartait.

Voilà notamment pourquoi de plus en plus de championnats limitent l’accès à la voie des stands durant les courses et qu’il est demandé à tout le monde de porter impérativement un casque.