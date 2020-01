24H Daytona, Libres 4 : Kobayashi le plus rapide, gros crash en LMP2

Pour de dernier entrainement avant la course, Kamui Kobayashi a placé sa Cadillac DPi-V.R. #10 de Wayne Taylor Racing en tête lors de la dernière séance d’essais libres des 24 Heures de Daytona. Le pilote Toyota LMP1 a signé un 1:35.340. Il devance l’Acura ARX-05 #7 accidentée hier de près de quatre dixièmes (Helio Castroneves au volant) et une autre Cadillac, la #5 de Mustang Sampling Racing pilotée par le Français Sébastien Bourdais.

En LMP2, c’est l’ORECA 07 #52 de PR1/Mathiasen Motorsports de Gabriel Aubry qui a été la plus rapide. Par contre, il a eu un gros accident pendant cette session. Don Yount, au volant de l’ORECA 07 #38 de Performance Tech Motorsports s’est étrangement retrouvé sur le mur de pneus à l’intérieur du virage 6, à 15 minutes de la fin de cette séance. L’auto a d’abord été signalée par un drapeau rouge avant que le contrôle de la course ne décide de ne pas la redémarrer, Yount étant sorti de la voiture par ses propres moyens.

@IMSA

Antonio Garcia a été le plus rapide dans la catégorie GTLM avec sa Corvette C8.R #3, avec un temps de 1:42.962. Six dixièmes plus loin, on trouve le poleman, Nick Tandy avec la Porsche 911 RSR #911 devant l’autre Porsche, la #912 de Laurens Vanthoor.

Franck Perera s’est imposé en GTD avec la Lamborghini Huracan GT3 Evo #11 de Grasser Racing Team. La Ferrari 488 GT3 Evo #63 de Scuderia Corsa a terminé deuxième (avec Toni Vilander)tandis que Jeroen Bleekemolen a pris la troisième temps au volant de la Porsche 911 GT3 R #54 du Black Swan Racing qui a été réparée, au prix d’une nuit blanche des mécaniciens, suite au prêt d’un châssis par Wright Motorsports.

La Lamborghini Huracan GT3 Evo #47 de Mark Kvamme, arrêtée à la chicane de l’arrêt de bus, a été brièvement mise derrière les rails avant de reprendre la piste.

Les chronos sont ICI.

Place à la course maintenant dont le départ sera donné à 19 h 30, heure française.