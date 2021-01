24H Daytona, H+2 : la Cadillac Chip Ganassi prend la tête au top horaire

Alors que la Cadillac DPi #31 de Whelen Engineering Racing (Nasr) a occupé presque tout le temps la tête de ces 24 Heures de Daytona pendant les deux premières heures, Renger van der Zande (Cadillac #01 Chip Ganassi Racing) a profité du restart de 2e Full Course Yellow pour prendre les commandes de la course. La #31 est 2e et devance deux autres Cadillac, la #48 d’Ally Cadillac Racing et la #5 de Mustang Sampling / JDC-Miller MotorSports. La première non Cadillac est l’Acura ARX-05 #10 de Wayne Taylor Racing. A noter le drive through pour la Mazda #55 pour vitesse excessive dans les stands lors de son premier ravitaillement, elle est 7e.

La Dallara P217 #47 de Cetilar Racing apprécie vraiment l’air de Floride. Elle est en tête des LMP2 et précède deux ORECA 07, la #82 de DragonSpeed USA LLC et la #52 de PR1 Mathiasen Motorsports. Au niveau des incidents, un tout droit et un contact avec les rails est à noter pour Rob Hodes sur l’ORECA 07 #81 de DragonSpeed. Cela a entrainé un 2e Full Course Yellow (très long). L’ORECA #20 de High Class Racing est passée par son stand un peu fumante. Un troisième Full Course Yellow a été mis en place juste à la fin de la 2e heure car l’ORECA 07 #29 de Racing Team Nederland est dans le mur de pneus.

Chez les LMP3, la course est compliquée, elles sont devancées par les GTLM. En tête, on trouve la Ligier JS P320 #38 de Performance Tech Motorsports. Des soucis à noter pour les Duqueine D08 #7 de Forty7 Motorsports qui a été obligée de passer par le paddock pour réparer et la #6 de Muehlner Motorsports America qui est au ralenti sur la piste.

Corvette a pris les rênes du GTLM avec la C8.R #8. La Ferrari 488 GTE #62 de Risi Competizione est 2e, la seconde Corvette est 3e. Il faut surtout signaler la grosse incompréhension (vidéo ICI) au moment du départ. Bruno Spengler (BMW M8 GTE #25) a percuté, alors que les voitures sont encore en formation et au ralenti, Kevin Estre sur la Porsche 911 RSR #79. Ce dernier part en tête à queue au milieu du peloton, touche la Ferrari #62 qui se trouve à côté d’elle. Le Français a le pare choc arrière complètement enfoncé, l’avant aussi. Au final, la #25 écope d’un drive through tandis que la #79 repasse un peu plus tard au stand pour changer l’arrière et l’avant abimés. Pire, Kevin, avant de s’arrêter, a perdu son pare choc arrière ce qui a provoqué le premier Full Course Yellow. Après 2 heures de course, la seule Porsche en GTLM est 48e à 12 tours !

L’Aston Martin Vantage #23 de Heart Of Racing Team devance la Lexus RC F GT3 #14 de Vasser Sullivan et la Porsche 911 GT3-R #16 de Wright Motorsports en GTD. La Mercedes #28 Alegra Motorsports a reçu un Drive through (changement de pilote avant le départ) tout comme l’Acura #44 de Magnus with Archangel (les roues ont tourné alors qu’elle était sur ses vérins lors d’un pitstop).

Le classement est ICI…