24 Heures de Daytona : Cadillac domine, BMW et Lamborghini remportent le GT

Encore une fois, les 24 Heures de Daytona n’ont pas manqué d’intérêt. Même quand les places semblaient être figées, trois neutralisations sont venues pimenter un peu cette course. Cependant, cela n’a rien changé au final !

La Cadillac DPi V.R #10 de Wayne Taylor Racing était vraiment au dessus du lot ce week-end et l’emporte ! Pourtant, Renger van der Zande, Ryan Briscoe, Scott Dixon et Kamui Kobayashi ne se sont pas facilités la tache puisqu’ils ont eu deux Drive Through (excès vitesse dans les stands et non respect du feu rouge en bout de pitlane), un souci de direction assistée et un arrêt un peu prolonger pour ôter le bloc arrière et réparer. A chaque fois, les pilotes ont été brillants et rapides, comblant leur retard. Ils signent donc une deuxième victoire consécutive de Wayne Taylor Racing.

A 1 minuteset 5 secondes, on trouve la Mazda RT24-P#77 d’Oliver Jarvis, Tristan Nunez et Olivier Pla. Peu de choses à reprocher au trio si ce n’est un Drive Through pour avoir dépassé sous drapeau jaune. Mazda a enfin trouvé la fiabilité qui lui manquait, cela promet pour les 12 Heures de Sebring dans moins de deux mois.

Loïc Duval l’a avoué lui-même, la #10 était plus rapide que sa Cadillac DPi V.R #5 de de Mustang Sampling Racing / JDC-Miller MotorSports. Accompagné par Joao Barbosa et Sébastien Bourdais, les trois hommes ont pourtant fait le job sans faire de faute, faisant moins d’arrêts au stand que les autres et en occupant la tête à plusieurs reprises. Ils complètent le podium en échouant à 1 minute et 25 secondes des vainqueurs.

On attendait mieux des Acucra ARX-05 d’Acura Team Penske. La meilleure des deux termine au pied du podium, la pire des places, grâce à Dane Cameron, Simon Pagenaud et Juan Pablo Montoya. Des problèmes de vibration insolubles ont ralenti le trio qui accuse un retard de cinq tours. Les champions en titre marquent cependant de gros points dans l’optique de conserver leur couronne !

La Cadillac DPi V.R.#85 de JDC-Miller MotorSports (Juan Piedrahita, Matheus Leist, Chris Miller, Tristan Vautier) a fait une course plutôt anonyme étant en fin de peloton des DPi, mais a su profiter des soucis des uns et des autres pour rentrer dans le top 5. Encore une fois, une belle course de notre pilote Français !

Derrière, ce ne sont que des autos qui ont connu des soucis. La Mazda RT24-P #55 de Jonathan Bomarito, Ryan Hunter-Reay et Harry Tincknell termine 6e (à 10 tours), mais a cumulé les problèmes dont un accident du dernier nommé avec l’Acura #7, provoquant la colère d’Helio Castroneves qui estimait que cette manœuvre n’était pas nécessaire dans une course de 24 heures. Avec Ricky Taylor et Alexander Rossi, la #7 termine 8e à 22 boucles. Entre les deux autos, on trouve la dernière Cadillac, la #31 de Whelen Engineering Racing de Mike Conway, Pipo Derani, Filipe Albuquerque et Felipe Nasr. Quelques soucis et une crevaison ont lis fin aux espoirs de ce bel équipage qui termine 7e à 11 tours.

Ce fut plus limpide en LMP2 avec la victoire de l’ORECA 07 #81 de DragonSpeed (Ben Hanley, Henrik Hedman, Colin Braun et Harisson Newey) qui a lontemps lutté, avant de l’emporter, avec l’ORECA #52 PR1/Mathiasen Motorsports (Ben Keating, Simon Trummer, Nick Boulle et Gabriel Aubry). Mais cette dernière a connu un léger accident avec Ben Keating, puis un arrêt au stand pour réparer, mais arrive à terminer avec un seul tour de retard. A noter que le Français a de nouveau été excellent. L’ORECA 07 #18 d’Era Motorsport (Kyle Tilley, Dwight Merriman, Ryan Lewis, Nic Minassian) termine 3e à 11 tours. L’ancien pilote Peugeot Sport a aussi montré qu’il n’avait rien perdu de son coup de volant. Tower Motorsport by Starworks et Performance Tech Motorsports compétent le top 5…

En GTLM, la lutte est sublime du début la fin, les places dans le top 3 changeant encore lors de la dernière heure. Au final, la BMW M8 GTE #24 de John Edwards, Augusto Farfus, Chaz Mostert et Jesse Krohn l’emporte avec 15 secondes (après 24 heures !) d’avance sur les deux Porsche 911 RSR.

@BMW Motorsports

La #912 de Laurens Vanthoor, Earl Bamber, Mathieu Jaminet et la #911 de Matt Campbell, Nick Tandy et Fred Makowiecki sont donc 2e et 3e respectivement à 14 et 18 secondes de la BMW. Le succès s’est joué à quelques détails, mais on s’est de nouveau régalé avec cette catégorie. On attend avec impatience la revanche à Sebring. La Corvette C8.R #3 d’Antonio Garcia, Jordan Taylor et Nick Catsburg a montré qu’elle était bien née. Elle finit cette course de 24 heures, sa première épreuve, à la 4e place dans le même tour que les vainqueurs. Chapeau ! Le Hollandais, même s’il s’est un peu accroché avec l’Aston Martin #98 de Pedro Lamy, a été excellent.

La BMW M8 GTE #25 termine 5e après avoir eu pas mal de petits soucis (électroniques, écrou récalcitrant). La Ferrari 488 GTE #62 de Risi Competizione n’a jamais vraiment été en mesure de viser la première place. Elle abandonne finalement à la 23e heure après avoir eu une crevaison qui a fait pas mal de dégâts sur la voiture. La seconde C8.R a aussi cumulé pas mal de soucis techniques.

La Lamborghini Huracan GT3 Evo #48 de Paul Miller Racing remporte la catégorie GTD après une superbe course grâce à Corey Lewis, Madison Snow, Bryan Sellers et Andrea Caldarelli. Elle précède une autre Lamborghini, la #44 de GRT Magnus (Spencer Pumpelly, John Potter, Andy Lally et Marco Mapelli) et l’Audi R8 GT3 LMS #88 de WRT Speedstar Audi Sport (Dries Vanthoor Mirko Bortolotti, Rolf Ineichen, Daniel Morad). Là encore, la lutte a été magnifique, les écarts étant très faibles après deux tours d’horloge. La Porsche 911 GT3 R #16 de Wright Motorsports (Patrick Long, Ryan Hardwick, Anthony Imperato, Klaus Bachler) est 4e à 1 tour.

La BWM M6 GT3 #96 de Turner Motorsport termine 6e et la Ferrari 488 GT3 #63 de Sucderia Corsa 7e. La meilleure des Acura NSX GT3 est la #57 (8e), la plus véloce des Lexus RC F GT3 termine 9e avec, entre autres, Kyle Busch au volant. La Mercedes-AMG GT3 #74 finit 11e et la Porsche 911 GT3 R #9 de Pfaff Motorsport qui a longtemps occupé la tête doit se contenter de la 13e place !

Les équipes vont maintenant se concentrer sur une autre course mythique et tellement difficile : les 12 Heures de Sebring qui auront lieu le 21 mars prochain.