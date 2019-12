2009/2019 : les faits marquants, part 2…

29/02/2012 : présentation de l’Audi R18 e-ttron quattro à Munich.

11/04/2012 : forfait de Toyota aux 6H de Spa (WEC) suite à une sortie de piste en essais au Paul Ricard. La monocoque étant trop endommagée, les débuts de la TS030 HYBRID se feront donc directement au Mans.

19/04/2012 : Romain Dumas s’attaquera à Pikes Peak avec une Porsche 997 GT3-R tout juste après Le Mans.

16/05/2012 : le constructeur Lola est placé sous la tutelle d’un administrateur judiciaire. La marque a été créée en 1958.

31/05/2012 : Pierre Fillon nommé 8e président de l’ACO.

01/06/2012 : imbroglio judiciaire entre Pescarolo Sport et Julien Jousse. Le pilote avait fait saisir les deux prototypes. Une solution a été trouvée et le sport a repris ses droits, comme l’expliquait Henri Pescarolo : “Tout a été saisi ce matin et pas seulement les autos. Les gens de chez Dome n’ont pas compris ce qui se passait, mais tout est terminé. Le Tribunal a débouté la partie adverse, le Juge ayant ordonné la levée de la décision préliminaire. Il faut comprendre que vu que notre auto est toute nouvelle, nous sommes dans l’obligation de rouler lors de la Journée Test sous peine de ne pas être au départ des 24 Heures du Mans. Après tout ce que nous avons vécu ces derniers temps, il est temps que tout s’arrête et que le sport reprenne ses droits.”

02/06/2012 : Green GT H2 Garage 56 aux 24 Heures du Mans 2013.

03/06/2012 : sortie de piste de Guillaume Moreau lors de la Journée Test des 24 Heures du Mans.

15/06/2012 : Michelin lance le pneu slick pour la légère pluie ou les conditions séchantes. Le pneu prend le nom de hybride.

11/07/2012 : ORECA annonce son intention de sortir un prototype répondant à la réglementation CN.

13/07/2012 : seulement 12 autos sont au départ de la manche ELMS de Donington.

23/07/2012 : gravement accidenté en International GT Open, Marcel Tiemann a repris la piste lors d’une séance d’essais privés dans le cadre de l’Audi Driving Experience.

05/09/2012 : fusion GRAND-AM/ALMS.

28/09/2012 : arrivée possible d’une BOP en LMP2 (Conseil Mondial de la FIA).

08/10/2012 : première tentative de rapprochement entre le SUPER GT et le DTM.

21/10/2012 : Rebellion Racing remporte Petit Le Mans avec Jani/Prost/Belicchi sur la Lola-Toyota B12/60 : pole, victoire et meilleur tour en course.

08/01/2013 : Pescarolo Sport mis en liquidation judiciaire au terme des 6 mois de procédure de sauvegarde.

26/02/2013 : Nissan annonce son arrivée en Garage 56 avec un prototype électrique.

08/03/2013 : retour d’Alpine en Endurance.

14/03/2013 : lancement du United SportsCar Championship.

12/06/2013 : première image de la Porsche LMP1.