20 GT3 à Phillip Island pour ouvrir la saison

Le Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS ouvre sa saison 2021 à Phillip Island (12/14 mars) où 20 GT3 sont attendues. Le meeting marque le tout premier depuis l’unification entre Australian Racing Group et SRO Motorsports Group.

Huit marques seront représentées sur la grille : Audi, Aston Martin, Porsche, Lamborghini, Mercedes, Ferrari, General Motors (Camaro) et Nissan.

Ken Collier, manager de la série, espère avoir 25 GT3 rapidement : “Vingt voitures pour le retour de la course GT de haut niveau est un excellent résultat pour la première épreuve et je suis fier des participants qui remontent dans leurs superbes voitures et nous divertissent tous. Nous devions avoir plus de 20 voitures, mais quelques équipes se sont retirées tardivement, donc la bonne nouvelle est que nous savons que l’intérêt est là pour les courses de GT3 en Australie. Avec de grands événements à venir à Mount Panorama et The Bend, je ne serais pas surpris que plus de 25 voitures entrent tôt ou tard.”

On compte quatre équipages en Pro-Am, le reste étant composé de Am-Am ou de Am en solo.

La liste des engagés est ici