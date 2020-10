12H Sicilia : la Porsche/GPX Racing s’impose !

Une de plus pour GPX Racing en Endurance. Avant de retrouver les Total 24 Heures de Spa, GPX Racing est allé se dégourdir les jambes en Sicile pour la Coppa Florio à Enna Pergusa dans le cadre du championnat 24H Series.

La course, d’un format de 12 heures, a été remportée par la Porsche 911 GT3-R de Mathieu Jaminet, Frédéric Fatien, Jordan Grogor et Robert Renauer. Le quatuor a devancé de 4 tours la Mercedes-AMG GT3/CP Racing de Putman/Espenlaub/Foster/Lewis. On a trois marques différentes sur le podium final avec la 3e place de l’Audi R8 LMS GT3/Car Collection Motorsport de Doppelmayr/Kaffer/Erhart/Still. A noter que la Mercedes et l’Audi étaient engagées en GT3-Am.

Une autre Porsche 911 GT3-R a terminé dans le top 5 avec la 4e place (2e en GT3-Pro) de Dinamic Motorsport (Pampanini/Calamia/Malucelli). Le team italien a placé trois autos dans les sept premiers avec une Lamborghini Huracan Super Trofeo et une Porsche 911 GT3 Cup.

Le classement de la course est ici