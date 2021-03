12H Sebring : Legge/Nielsen soutenues par Champion Porsche

Si Champion Racing n’est pas officiellement au départ des 12 Heures de Sebring, le plus grand concessionnaire Porsche de Floride soutient Katherine Legge et Christina Nielsen qui se partagent le volant de la Porsche 911 GT3 R/Hardpoint EBM #88 en compagnie de Bia Figueiredo. L’équipage féminin roule aux couleurs de Richard Mille.

La relation entre Champion Porsche et le sport auto remonte à la fin des années 90. Champion a remporté plusieurs titres en tant qu’équipe de course, en 2005 et 2006 avec Audi en LMP1.

Champion Porsche possède un campus de près de 9 hectares au sud de la Floride. « Chez Champion Porsche, nous sommes tous ravis d’être connectés à Katherine, Christina et la Porsche #88 cette semaine à Sebring », a déclaré Mitra Maraj, frère de l’emblématique Dave Maraj décédé en 2018 d’un accident de bateau. « Nous avons une longue tradition de voitures performantes et de courses de voitures de sport. Nous étions la première et la seule équipe de l’American Le Mans Series ayant une ingénieure féminine, donc c’est naturel pour nous d’être ici à Sebring sur la course de 12 heures, dans laquelle nous avons connu plusieurs podiums, y compris des victoires. C’est une équipe solide et nous espérons que Katherine et Christina pourront être des « Championnes » et ramener la Porsche Champion sur ce podium. »

La Porsche 188 a terminé 13e et 12e lors des deux premières séances d’essais.

Le concessionnaire de Floride apportera plus tard dans l’année un soutien à Romain Dumas sur la célèbre course de côte de Pikes Peak.