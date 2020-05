12H Portimao : 13 autos sur la liste des engagés

Sans changement de dernière minute, les 24 Heures de Portimao (12/14 juin) s’annoncent comme la première épreuve de 24 heures post-COVID-19. La série Creventic a même planifié le déplacement des équipes vers le Portugal.

A moins d’un mois du double tour d’horloge portugais, 13 autos figurent sur la liste des engagés, dont quatre GT3.

Wochenspiegel Team Monschau alignera sa Ferrari 488 GT3 confiée à Georg Weiss, Leonard Weiss, Jochen Krumbach et Hendrik Still. Quatre pilotes américains sont attendus sur la Mercedes-AMG GT3/CP Racing avec Charles Putman, Charles Espenlaub, Joe Foster et Shane Lewis. Les Allemands de Herberth Motorsport auront en charge deux Porsche 911 GT3-R. Daniel Allemann, Ralf Bohn, Robert et Alfred Renauer se partageront le volant d’une des deux Porsche, l’autre étant pour Marco Seefried, Jürgen Häring et Taki Konstantinou.

Trois Porsche 991 Cup doivent être du déplacement avec Allied Racing, Duwo Racing et Speed Lover. Prosport Racing fera rouler une Aston Martin Vantage GT4, Allied Racing une Porsche Cayman 718 GT4 CS MR et Parkalgar Racing Team une Mercedes-AMG GT4. Trois autos TCR sont inscrites avec la Cupra TCR DSG/Red Camel-Jordans.nl, l’Audi RS3 LMS/Comtoyou Team Audi Sport de Gilles Magnus, Tom Coronel et Nicolas Baert. La Volkswagen Golf GTI TCR/Code Racing Development de Thierry Boyer, Philippe Baffoun et Thierry Chkondali sera elle aussi au départ.