12H Monza : la KTM GTX Concept en tête après 4h

La KTM X-Bow GTX Concept n’a pas raté son entrée en compétition puisque la GT autrichienne engagée par Reiter Engineering a terminé la première partie des 12 Heures de Monza en haut de la feuille des temps.

Après 4 heures de course, Laura Kraihamer, Stefan Rosina et Eike Angermayr a devancé de 1.43 mn la Porsche 911 GT3-R/Herberth Motorsport de Klaus Bachler, Steffen Görig et Stefan Aust. Les deux autres Porsche 911 GT3-R/Herberth Motorsport suivent au classement. Le top 5 est complété par l’Audi R8 LMS GT3/Car Collection Motorsport.

On compte deux abandons avec celui de la Renault Sport R.S.01/Equipe Verschuur qui s’était élancée depuis la pole et la Ligier JS2 R/Nordschleife Racing.

La deuxième partie de course sera disputée samedi.

Le classement à H+4 est ici