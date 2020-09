Zak Brown (United Autosports): “L’équipe veut étendre ses activités en GT3”

Le 2 octobre 2009, United Autosports présentait son programme FIA GT3 avec Audi au Paul Ricard en présence de Zak Brown et Richard Dean, les deux propriétaires de l’équipe. Depuis, l’écurie anglo-américaine a bien grandi.

Près de 11 ans plus tard, United Autosports remporte la catégorie LMP2 aux 24 Heures du Mans avec en prime la couronne mondiale WEC. European Le Mans Series (où l’équipe occupe la tête du championnat), WEC, Michelin Le Mans Cup, Asian Le Mans Series, United Autosports est une véritable machine à gagner. Le prochain challenge passe par un retour en GT dans le giron McLaren. La MP4-12C GT3 cède sa place à la 570S GT4 avec un engagement de deux voitures en GT4 European Series dès 2021.

Présentation de l’équipe United Autosports en 2009

Zak Brown et Richard Dean étaient présents à Zandvoort ce week-end pour préparer le retour de l’équipe en GT quelques jours après l’annonce du rachat de Strakka Racing.

“United Autosports a débuté par le GT”, a déclaré Zak Brown à Endurance-Info. “Ce n’est pas vraiment une surprise que nous y retournions avec McLaren (rire). Les courses GT sont parmi les plus belles au monde. Stéphane Ratel et SRO Motorsports Group offrent des séries de tout premier plan et c’est un plaisir pour nous d’y revenir.”

Le programme GT4 s’annonce comme la première étape selon Zak Brown : “L’équipe veut étendre ses activités vers le GT3 où les courses sont très populaires. Nous y allons étape par étape. Actuellement, la catégorie GT4 est une bonne place pour nous. Avec Richard (Dean), nous sommes venus à Zandvoort pour nous imprégner des championnats GT World Challenge Europe Powered by AWS et GT4 European Series. Cela fait plusieurs années que nous en sommes partis et les choses ont bien évolué. La qualité des équipes en place est indéniable et cela vaut aussi pour les pilotes.”

Le retour de United Autosports en GT se fera par la GT4 European Series en 2021

Zak Brown est arrivé aux Pays-Bas quelques jours seulement après le retentissent succès en LMP2 aux 24 Heures du Mans : “C’est un feeling incroyable d’avoir enfin remporté cette course et le titre. On commence juste à y croire. La course a été stressante de bout en bout. Voir la voiture franchir la ligne d’arrivée est quelque chose qu’on ne peut pas oublier. Je suis impatient de répéter cela.”

Le copropriétaire de United Autosports a forcément suivi d’un oeil intéressé les annonces faites au Mans, à commencer par le LMDh : “Je suis très content des annonces des règles. Avoir une plateforme commune entre IMSA et ACO va dans le bon sens. L’Endurance est comme la Formule 1, elle est au début d’une nouvelle ère.”