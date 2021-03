Yann Clairay : “Sean Creech Motorsport se donne les moyens de bien faire”

En allant disputer les 24 Heures de Daytona en janvier dernier, Yann Clairay pensait bien que ce serait une participation à une course IMSA qui resterait sans lendemain. Finalement, le Lavallois est de retour en Floride cette semaine pour les 12 Heures de Sebring.

Sa belle prestation à Daytona a séduit Sean Creech Motorsport qui l’a enrôlé pour Sebring. Yann Clairay retrouve Lance Willsey et Joao Barbosa sur la Ligier JS P320 qui a pris la 2e place des 24 Heures de Daytona dans la catégorie LMP3.

“Ce retour en Floride en mars n’était pas prévu”, a confié Yann Clairay à Endurance-Info. “Wayne Boyd, qui était avec nous à Daytona, roule chez United Autosports, ce qui a contraint l’équipe à trouver un troisième pilote pour épauler Lance et Joao. L’équipe a confirmé ma présence il y a trois semaines.”

Yann Clairay ne boude pas son plaisir de rouler une nouvelle fois sur le continent américain : “J’ai découvert un tas de choses à Daytona, comme travailler avec un spotter. C’est génial, surtout que le notre a fait du très bon travail. Au niveau de la voiture, il nous manquait un peu de vitesse en ligne droite, ce qui est la clé là-bas. A Sebring, je pars une nouvelle fois dans l’inconnu.”

Réputé pour être un tracé exigeant, le Sebring International Raceway demande de l’entraînement, ce que confirme le Français : “J’ai discuté du circuit avec Fred (Mako) qui m’a bien précisé que Sebring n’était pas Daytona (rires). Sebring est différent et surtout plus dur. J’ai bien compris qu’il fallait prendre des repères car le circuit n’est pas éclairé.”

Yann Clairay va pouvoir compter sur la colossale expérience de Joao Barbosa à ses côtés : “Joao m’a énormément aidé à Daytona. Pour Sebring, il m’a fait parvenir des caméras embarquées. Joao est quelqu’un de humble et discret, alors qu’il pourrait se la raconter compte tenu de son palmarès.”

“Sean Creech Motorsport se donne les moyens de bien faire”, tient à souligner le pilote de la #33. “J’ai retrouvé une partie de l’équipe de 2018. A Daytona, nous n’avons pas connu le moindre souci en course. Après la deuxième place, tout le monde espère la victoire à Sebring. Je me suis dit que Daytona pouvait être une de mes dernières courses, alors je vais prendre un maximum de plaisir à Sebring et on verra ce que l’avenir me réserve.”

On ne voudrait pas faire de favoritisme, mais si une équipe européenne devait chercher un Silver de premier plan, Yann Clairay serait la personne parfaite, tant humainement que sportivement. Le budget est important, le talent l’est tout autant…