Xavier Combet (TDS E Racing) : “Les 24H du Mans Virtuelles permettent de réactiver les méninges”

Absent des circuits cette saison sous son propre nom, TDS Racing n’en demeure pas moins actif avec Racing Team Nederland (WEC), G-Drive Racing (ELMS) et Realteam (ELMS). L’entité TDS Racing participera aux 24 Heures du Mans Virtuelles avec une LMP2 engagée sous le nom TDS E Racing. L’équipage, qui comprendra au moins un ancien pilote de Formule 1, sera dévoilé sous peu, tout comme la livrée de l’ORECA 07 signée GaazMaster.

L’équipe dirigée par Xavier Combet et Jacques Morello disputera la course depuis sa base montpelliéraine en collaboration avec Edge Esports. Lancée en 2012 en Belgique par Andreas Wauters sous le nom Wauters Automotive, Edge Esports a gravi les échelons du sim racing pour rouler dans différentes disciplines : monoplace, tourisme, GT, V8. Daniel Cziranku a rejoint l’équipe en 2017 au poste de directeur technique. Edge Esports a notamment fait rouler Gergo Baldi, qui a battu Rudy van Buren, et Jarl Teien qui a fait partie du top 40 sur 60 000 du jeu F1 esport Series.

“Avec Edge Esports, nous sommes tombés sur des très bons du sim racing”, a déclaré Xavier Combet à Endurance-Info. “Ils ont une approche du travail encore plus folle que la réalité. Même si nous avons la capacité technique, nous apprenons des choses car le sim racing possède ses propres codes. Il y a une vraie complémentarité.”

Edge Esports a déjà participé aux 24H du Mans sur rFactor 2 avec un proto et une GT

TDS E Racing va intégrer des données réelles de l’ORECA 07, LMP2 que l’équipe connaît sur le bout des doigts. Il n’est toutefois pas prévu de transférer le set up réel au modèle virtuel, comme l’explique Xavier Combet : “Il faut que le pilote retrouve les sensations de la vraie LMP2. Les joueurs règlent l’auto différemment d’un pilote. Si on devait mettre le set up réel de l’ORECA 07 pour Le Mans, les joueurs auraient plus de mal à s’en sortir. Il y a un vrai travail en amont pour un mix réel/virtuel. Il est fort possible qu’on garde ensuite des outils de travail comme certaines applications.”

L’équipe pourra compter sur Jacques Morello plus deux ingénieurs, sans oublier deux ingénieurs spécialisés dans le ‘gaming’. Un ostéopathe sera présent pour la course.

La Corvette/Edge Esports pour les 24H du Mans sur rFactor 2 2019

“Ces 24 Heures du Mans Virtuelles sont une bonne idée”, souligne Xavier Combet. “Cette course permet de penser à autre chose, de réactiver les méninges de tout le monde. On a perdu nos petits réflexes compte tenu de la période qu’on vient de vivre. Cette course est ludique et intéressante.”

La rencontre entre TDS Racing et Edge Esports s’est faite grâce à Prodigy Agency de Jérôme Coupez, ancien stagiaire chez TDS Racing en 2014.