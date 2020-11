Wochenspiegel Monschau et Phoenix Racing font cause commune en GT3 et LMP3

Wochenspiegel Monschau (WTM Racing) et Phoenix Racing vont faire cause commune la saison prochaine sur les programmes GT3 et LMP3. Après l’arrêt du DTM, Phoenix Racing va donc rebondir dans une nouvelle discipline. Un programme LMP2 est déjà en cours de gestation pour 2021.

« Nous sommes très heureux de travailler avec une équipe aussi professionnelle et renommée », a déclaré Georg Weiss, propriétaire de WTM Racing. « Bien entendu, notre objectif est de nous appuyer sur nos précédents succès avec la Ferrari 488 GT3. Dans le même temps, nous innovons ensemble dans les courses de prototypes. Je pense que c’est très bénéfique d’avoir une équipe performante comme Phoenix Racing à vos côtés. Dans le même temps, je tiens à remercier notre ancien partenaire Rinaldi Racing pour les efforts consentis ces quatre dernières années. »

WTM Racing et Rinaldi Racing ont participé à plusieurs séries avec deux Ferrari 488 GT3 depuis 2016, notamment sur la Nordschleife.

« Bien sûr, nous connaissons WTM Racing en tant que concurrent de nos engagements sur la Nordschleife », a confié Ernst Moser, patron de Phoenix Racing. « Georg Weiss et son équipe y ont montré des performances impressionnantes en tant qu’équipe privée avec Porsche et Ferrari. Nous sommes vraiment ravis de travailler avec une équipe qui compte autant de fans. »

WTM Racing fera rouler sa Ferrari 488 GT3 sur des courses internationales. Les 24 Heures du Nürburgring font partie des plans, de même que la Nürburgring Endurance Series. « Beaucoup de choses se sont passées dans la série d’endurance du Nürburgring au cours des deux dernières années, ce qui est dans notre intérêt », a précisé Weiss. « Nous avons hâte de revenir plus souvent sur notre circuit à domicile. » Le calendrier et les pilotes seront annoncés ultérieurement.

La Duqueine D08 LMP3 est attendue en European Le Mans Series et Michelin Le Mans Cup. Leonard Weiss est le premier pilote confirmé. Du côté de Phoenix Racing, on va se concentrer à découvrir la Ferrari 488 GT3. « Nous allons utiliser l’hiver pour nous familiariser le plus possible avec la Ferrari 488 GT3 et découvrir le mythe Ferrari », a déclaré Moser. « Avoir une nouvelle marque n’est pas nouveau et nous avons l’habitude de séparer professionnellement l’engagement officiel Audi de nos programmes clients. Avec le programme LMP3, nous allons utiliser notre savoir-faire du DTM avec un prototype Le Mans. »