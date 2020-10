WEC : un nouveau format de qualif’ à l’étude pour 2021

Le nouveau format de qualification « Hyperpole » instauré cette année aux 24 Heures du Mans pourrait inspirer une évolution du système en Championnat du monde d’endurance de la FIA pour 2021. Le directeur général du WEC, Gérard Neveu, a indiqué que la série cherchait à mettre en place un système de qualification plus convivial pour les fans afin de remplacer le format actuel qui en est maintenant à sa septième saison d’utilisation.

Avant toute chose, un rappel du fonctionnement des qualifications dans les autres séries badgées ACO. En European Le Mans Series donne, à chaque catégorie, 10 minutes pour permettre aux pilotes de signer le meilleur tour possible. En Asian Le Mans Series, le format est presque identique avec des séances de qualification de 15 minutes pour chaque catégorie. Le système actuel en WEC est plus complexe, deux pilotes se relayant pour établir des tours de piste et le temps moyen des deux est utilisé pour déterminer l’ordre de départ. Ce système a été introduit lors de la deuxième saison WEC en 2013 afin de mettre en évidence la notion d’équipe en courses d’endurance et de s’assurer que les voitures restent sur la piste à tout moment, plutôt que d’afficher un temps et de rester dans leur stand le reste de la séance.

Au Mans, cette année, on a innové avec des qualifications qui ont débuté par une session de 45 minutes avec toutes les voitures. A l’issue de celle-ci, les six voitures les plus rapides de chaque catégorie ont été sélectionnées pour une nouvelle qualification de 30 minutes le lendemain pour déterminer les trois premières lignes de la grille de départ de chaque classe. Le système a suscité des réactions positives au sein du paddock en raison de sa structure en deux étapes et de sa facilité de lecture. Le seul bémol entendu dans le paddock concerne le fait que les quatre catégories étaient en piste en même temps. Les intéressés seraient plus partisans d’une session réservée aux prototypes et une aux GTE.

« Le Mans était l’étape parfaite pour essayer de lancer ce nouveau processus », a déclaré Gérard Neveu au Mans lors d’un point presse. « Le souhait de la Commission de l’Endurance de la FIA et des responsables du Mans est d’essayer de trouver un moyen de rendre les séances de qualification plus attractives dans le cadre du championnat du monde. En ce moment, nous travaillons sur un nouveau format pour l’année prochaine. En ce qui concerne l’Hyperpole, nous devons être prudents. Au Mans, le format était spécial, totalement différent d’un événement normal du WEC. Mais il est certain que l’idée est de mettre en place un nouveau format la saison prochaine, plus spectaculaire et plus en lien avec la performance pure, avec une lecture facile pour les fans et quelque chose de plus attrayant.. Cela pourrait se faire avant la fin de l’année pour s’assurer qu’il s’inscrit dans le règlement sportif de la saison prochaine”.

De son côté, le président de l’ACO, Pierre Fillon, a ajouté que l’accueil positif réservé à l’Hyperpole du Mans pourrait permettre au format de revenir l’année prochaine.”Je pense que ce genre de qualification est spectaculaire et c’est bon pour la télévision”, a-t-il déclaré. “C’est bien pour les spectateurs. Nous continuerons pour Le Mans et nous travaillons avec la Commission d’Endurance sur un processus de qualification pour le WEC l’année prochaine”.