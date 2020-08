WEC, Spa, Libres 3 : la passe de trois pour Rebellion Racing

Rebellion Racing a de nouveau signé le meilleur temps lors d’une troisième séance d’essais libres des 6 Heures de Spa-Francorchamps WEC qui a été raccourcie. La Rebellion R13 #1 se trouve donc en haut de la feuille de temps en 1:59.605 grâce à Gustavo Menezes. Les deux Toyota TS050 suivent à moins de 5 dixièmes, la #7 devant la #8.

L’ORECA 07 #29 de Racing Team Nederland a été la plus rapide des LMP2 et précède les 07 #22 de United Autosports, la #42 de Cool Racing, la #38 de Jota et la Ligier JS P217 #35 d’Eurasia Motorsport, voiture qui rentre pour la première fois dans le Top 5 de la catégorie.

La Porsche 911 RSR #92 a été la voiture la plus en vue en GTE Pro devant les deux Ferrari 488 GTE Evo d’AF Corse. La 488 GTE Evo #83 d’AF Corse fut la plus rapide des GTE Am devant l’Aston Martin Vantage #98 et la Porsche 911 RSR #77 de Dempsey-Proton Racing.

A mi-séance, un drapeau rouge a été déployé pour enlever quelques débris au Virage 14. La grille protégeant la rigole d’évacuation d’eau a été délogée, les commissaires ont travaillé à sa réparation mais la session n’est pas repartie, elle n’a duré que 33 minutes seulement…

Les chronos sont ICI…

Maintenant place aux qualifications qui débuteront à 18 h pour les GTE et à 18 h 30 pour les LMP…