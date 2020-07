WEC, Spa : le success handicap ralentit les Toyota de plus de 3s/tour

Les 6 Heures de Spa marquent la rentrée du Championnat du Monde d’Endurance où Toyota Gazoo Racing arrivera en leader. Le success handicap sera une nouvelle fois en place dans les Ardennes belges dans la catégorie LMP1.

José Maria Lopez, Mike Conway et Kamui Kobayashi (Toyota #7) auront un handicap de 3,52s/tour à Spa. L’équipage de la #8, composé de Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Kazuki Nakajima aura quant à lui un handicap de 3,08s/tour. La Rebellion R13 de Norman Nato, Bruno Senna et Gustavo Menezes devra composer avec 1,58s/tour. L’ENSO CLM P1/01 de ByKolles Racing, qui fait son retour dans le championnat, sera pénalisée de 1,58s/tour en tant que LMP1 engagée à la course. L’ERS de la Toyota #7 sera de 3,53 MJ/tour et de 3,88 MJ/tour pour la #8.

Le poids minimum des deux Toyota est de 932 kg, contre 877 kg aux deux LMP1 non hybrides.

La Toyota #7 aura droit à 32,5 kg d’essence par relais, la #8 32,8 kg/relais. Les deux LMP1 non hybrides auront 56,5 kg/relais. Concernant le diamètre de la bride pour le remplissage de carburant : 19,60 mm pour la Toyota #7, 19,65 mm pour la Toyota #8, 26,10 mm pour la Rebellion et l’ENSO CLM P1/01.