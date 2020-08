WEC, Spa, H+4 : les deux Toyota surnagent

La pluie s’est de nouveau invitée lors de ces 6 Heures de Spa-Francorchamps à tel point qu’un Safety Car d’environ 30 minutes a été mis en place car il pleuvait trop fort. Toyota Gazoo Racing domine toujours la course et les deux Toyota TS050 comptent maintenant un tour d’avance, la #7 de Kamui Kobayashi devançant la #8 de Brendon Hartley de 42 secondes, cette dernière ayant eu un souci de batterie.

La Rebellion R13 #1 pointe désormais à la 3e place après avoir dépassé l’Enso #4 de ByKolles qui est 5e au général désormais. Entre les deux LMP1, on trouve l’ORECA 07 #29 de Racing Team Nederland de Job van Uitert poursuit, 30 secondes plus loin, par Thomas Laurent (Alpine A470 #36) et Phil Hanson (ORECA 07 #22 United Autosports). Les ORECA #33 de High Class Racing et #42 de Cool Racing complètent le Top 5.

L’Aston Martin #95 de Nicki Thiim et la Porsche 911 RSR #92 de Michael Christensen sont roues dans roues. La Ferrari 488 GTE Evo #51 d’Alessandro Pier Guidi suit avec l’Aston Martin #97 dans son pare-choc.

@Aston Martin Racing

AF Corse occupe la tête des GTE Am grâce à sa 488 GTE Evo #83 pilotée par Nicklas Nielsen. Les Porsche 911 RSR #57 de Felipe Fraga (Project 1) et #77 de Mat Campbell (Dempsey-Proton Competition) suivent…

Le classement est ICI.