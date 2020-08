WEC, Spa (H+2) : Toyota contrôle, la pluie fait son retour…

Après deux heures de course, les Toyota TS050 HYBRID continuent de mener les 6H de Spa alors que la pluie fait son retour.

La #7 de Kamui Kobayashi, qui compte 47 tours, mène les débats devant la #8 de Brendon Hartley. Lors du 1er arrêt, seule la #8 était repartie en pluie. Actuellement, les deux Toyota sont en gommes Michelin ‘wet’. L’ENSO CLM P1/01 ByKolles Racing de Tom Dillmann occupe toujours la 3e place devant la Rebellion R13 de Menezes qui a été la première à s’arrêter. Les trois leaders restent dans le même tour.

La lutte pour le leadership de la catégorie LMP2 est intense entre les ORECA 07 United Autosports et Racing Team Nederland. Filipe Albuquerque et Giedo van der Garde croisent le fer. Le Néerlandais s’était pourtant élancé en fond de grille. Les deux leaders font le show en piste. André Negrao (Alpine) et Nicolas Lapierre (Cool Racing) suivent au classement. La Ligier JS P217/Eurasia Motorsport a connu une alerte de diminution de pression des pneumatiques. Course compliquée pour l’ORECA 07/Jackie Chan DC Racing qui a passé pas mal de temps dans son stand.

Tout reste à faire en GTE-Pro principalement entre Ferrari et Porsche. Michael Christensen (Porsche) et Alessandro Pier Guidi (Ferrari) sont au coude-à-coude. Alex Lynn (Aston Martin) et Richard Lietz (Porsche) restent au contact. A noter que Marco Sorensen (Aston Martin) a été retardé par une crevaison.

En GTE-Am, Manu Collard vient de laisser le baquet de sa Ferrari 488 GTE/AF Corse en tête de la catégorie à François Perrodo. Matteo Cairoli (Porsche/Team Project 1), Andrew Watson (Porsche/Gulf Racing) et Salih Yoluc (Aston Martin/TF Sport) suivent au classement. La Porsche/Dempsey-Proton #88 a écopé d’un stop & go de 30s pour une manoeuvre limite à l’entrée de la voie des stands.

Le classement à H+2 est ici