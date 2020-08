WEC, Spa, H+1 : Toyota profite de la pluie pour prendre les commandes !

Quarante minutes avant le départ, une très grosse averse s’abat sur le circuit et la piste est alors complètement détrempée. Deux voitures partent à la faute, sans toucher, dès les premiers tours de mise en place avant le départ : l’Alpine A470 #36 d’André Negrao et la Porsche 911 RSR #57 de Team Project 1 de Ben Keating.

La course s’élance sous régime de safety car et, après un peu plus de 10 minutes, les concurrents de ces 6 Heures de Spa-Francorchamps WEC sont lâchés. Très vite les deux Toyota TS050 Hybrid et l’Enso #4 dépassent la Rebellion R13 #1 de Norman Nato. Quelques alertes cependant comme ce problème de régénération d’énergie pour la #8 qui se retrouve au ralenti pendant plusieurs secondes. Après 60 minutes, la #8 de Sébastien Buemi mène la course devant Mike Conway sur la #7. L’Enso #4 de ByKolles Racing Team est 3e…Quant à la Rebellion R13 #1, elle plonge dans les profondeurs, étant de loin la plus lente des LMP1, et trois LMP2 la précède !

Filipe Albuquerque est sur les mêmes bases que le week-end dernier en ELMS puisqu’il domine le LMP2 sur l’ORECA 07 #22 de United Autosports. Superbe relais de Giedo van der Garde sur l’ORECA 07 #29 de Racing Team Nederland qui, partant de la dernière place sur la grille, est déjà revenu 2e ! L’Alpine A470 #36 d’André Negrao est 3e…Course difficile pour la Ligier JS P217 #35 de Eurasia Motorsport avec un tête à queue et une porte qui s’ouvre !

Très à l’aise dans ses conditions, la Ferrari 488 GTE Evo #51 a dépassé les autres GT pour occuper la première place des GTE Pro devant les deux Porsche 911 RSR officielles roues dans roues. Les deux Aston Martin sont en embuscade.

En GTE Am, on trouve trois Porsche 911 RSR aux trois premières places avec la #56 de Team Project 1 devant la #77 de Demspey-Proton Competition et la seconde Project 1, la #57. L’Aston Martin #98 est dans le bac à gravier juste après les 60 premières minutes, le Safety Car est de retour en piste !

La pluie a cessé et est remplacé par un timide soleil. La piste commence à sécher, mais on pourrait avoir d’autres averses pendant la course, affaire à suivre !

Le classement à H+1 est ici