WEC : Roberto Merhi rejoint Eurasia Motorsport à Spa

Roberto Merhi va de nouveau rouler pour le compte d’Eurasia Motorsport. L’équipe de Mark Goddard se prépare à faire ses débuts en FIA WEC lors des 6 Heures de Spa Francorchamps le 15 août 2020. L’ancien pilote de Formule 1, qui a disputé l’Asian Le Mans Series 2019/2020 déjà pour Eurasia, sera associé sur la Ligier JS P217 #35 au Japonais Nobuya Yamanaka et au Néo-Zélandais Daniel Gaunt. Ces deux derniers utiliseront l’événement dans le but de préparer les 24 heures du Mans en septembre.

Mark Goddard : “Nous sommes impatients d’accueillir Roberto de nouveau dans la voiture. Il a été très rapide en Asie, un environnement qui était tout à fait nouveau pour lui et a montré ses qualités avec la pole position à Shanghai. De plus, c’était un gars très sympa avec l’équipe, ce sera donc un bon atout pour aider Nobuya et Dan à se familiariser avec la voiture et la piste qui seront nouvelles pour eux”.