WEC : Nick Foster remplace Daniel Gaunt à Spa chez Eurasia

Nick Foster a été appelé pour rouler avec Eurasia Motorsport dans le cadre des 6 Heures de Spa Francorchamps WEC ce week-end. L’Australien prend la place de Daniel Gaunt qui ne peut pas y participer en raison de soucis de voyage depuis sa Nouvelle-Zélande natale.

Nick Foster participe actuellement à l’eTrophy I-PACE avec Jaguar China Racing à Berlin, ce qui fait que ce déplacement sera plus facile pour lui. Il a participé à Asian Le Mans Series 2019/2020 déjà chez Eurasia Motorsport. Il est monté sur trois podiums consécutifs à Shanghai, The Bend (en Australie) et Sepang. Il a terminé à la troisième place du championnat.

Il rejoint d’ailleurs, à Spa, son coéquipier de l’Asian Le Mans Series et ancien pilote de Formule 1, Roberto Merhi dans la Ligier JS P217 #35 en LMP2. Le troisième homme sera le Japonais Nobuya Yamanaka. Les 6 Heures de Spa auront lieu samedi 15 août 2020. Il s’agira de la première course de l’équipe dans la série et le but sera de préparer les 24 Heures du Mans.

Mark Goddard, Team Principal d’Eurasia Motorsport : “Nous avons la chance d’avoir un pilote aussi talentueux que Nick Foster à notre disposition dans un délai aussi court. Dans un scénario idéal, je n’aurais pas voulu l’appeler si tard, mais nous sommes dans une situation très compliquée en raison de COVID-19 et des problèmes liés à la circulation des personnes dans le monde. Nous, chez Eurasia, faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour présenter un package solide et nous espérons qu’il n’y aura plus d’obstacles à surmonter au cours de la semaine à venir. Nos projets pour les 24 Heures du Mans le mois prochain restent les mêmes, mais nous devons évidemment garder à l’esprit la situation mondiale. Nous espérons pouvoir continuer avec les pilotes comme prévu, mais nous devons être réalistes et prêts à réagir si nous devons le faire”.