Sur la nouvelle liste des engagés, on ne trouve plus que trente voitures inscrites pour les 6 Heures de Spa-Francorchamps, 6e manche de la saison 2019 / 2020 du WEC. En effet, la Ferrari 488 GTE EVO #70 de M Racing n’apparaît plus.

Elle devait être pilotée par Motoaki Ishikawa, Kei Cozzolino et le Français Côme Ledogar. Cela porte désormais le nombre de GTE Am à 10 unités. En espérant voir néanmoins cette voiture aux 24 Heures du Mans qui se dérouleront les 19 et 20 septembre…