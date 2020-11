WEC, Bahrain (Libres 1) : Toyota, Racing Team Nederland et Aston Martin en pointe

Sans grande surprise, les Toyota TS050 HYBRID ont dominé la première séance d’essais libres des 8 Heures de Bahrain disputée en nocturne. Le meilleur chrono est revenu à la #8 de Kazuki Nakajima, Brendon, Hartley et Sébastien Buemi en 1:43.457, soit 0.492s devant la voiture soeur de Kamui Kobayashi, Mike Conway et José Maria Lopez.

En LMP2, l’ORECA 07/Racing Team Nederland de Nyck de Vries, Giedo van der Garde et Frits van Eerd s’est montrée la plus rapide en devançant Signatech-Alpine, Jota, United Autosports, Jackie Chan DC Racing et Cetilar Racing.

L’Aston Martin Vantage GTE de Maxime Martin et Richard Westbrook a devancé les deux Porsche 911 RSR #91 et #92. Les deux Ferrari 488 GTE ont terminé au sein du peloton GTE-Am dominé par l’Aston Martin Vantage GTE #98.

