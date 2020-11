WEC, Bahrain : il s’y est passé quoi en 2015 et 2016 ?

Deuxième partie des faits marquants qui se sont déroulés en WEC sur le Bahrain International Circuit. Place aux années 2015 et 2016.

2015 : victoire de Romain Dumas, Neel Jani et Marc Lieb (Porsche Team), Roman Rusinov, Julien Canal et Sam Bird s’imposent en LMP2 pour le compte de G-Drive Racing. Patrick Pilet et Fred Mako raflent la mise en GTE-Pro (Porsche), Paul Dalla Lana, Mathias Lauda et Pedro Lamy en GTE-Am (Aston Martin).

Juan Pablo Montoya teste la Porsche 919 Hybrid.

Dernière course d’Alex Wurz chez Toyota (28 courses, 5 victoires, 11 poles).

Dernière course de la Toyota TS040 HYBRID.

Tequila Patron ESM fait rouler ses deux Ligier mais sans les stickers de la marque d’alcool.

Michael Carcamo, team principal de Nissan, confirme la présence de deux Nissan GT-R LM NISMO LMP1 en 2016.

Philipp Eng et Nick Catsburg sont conviés au Rookie Test chez Porsche en GT.

Mitch Evans (Porsche), Richie Stanaway (Audi) et Sam Bird (Toyota) sont confirmés pour le Rookie Test en LMP1.

Plusieurs concurrents mettent des stickers suite aux attentats perpétrés en France peu de temps avant.

Dernière course de la Ferrari 458 Italia en GTE-Pro (101 victoires depuis les 12H de Sebring 2011)

Première course du WEC sans le moindre abandon (32 au départ et à l’arrivée)

Première pole de Signatech-Alpine en WEC

Aston Martin Racing en profite pour tester sa Vantage GTE Spec-2016

Roman Rusinov teste la BR01/SMP Racing

Gustavo Menezes est convié au Rookie Test chez Signatech-Alpine

Brendon Hartley, Timo Bernhard et Mark Webber sont les champions 2015

2016 : victoire de Loïc Duval, Lucas di Grassi et Oliver Jarvis (Audi). LMP2 : Roman Rusinov, René Rast et Alex Brundle. GTE-Pro : Nicki Thiim, Marco Sorensen (Aston Martin). GTE-Am : David Heinemeier-Hansson, Khaled Al Qubaisi, Patrick Long (Porsche).

Dernière course de Mark Webber.

Dernière course d’Audi en LMP1 et du Dr Ullrich à la tête d’Audi Sport.

Thomas Laurent invité au Rookie Test.

Porsche présente sa nouvelle 911 RSR.

Robert Kubica attendu au Rookie Test chez ByKolles Racing.

Doublé Audi (107e victoire depuis 1999).

Yannick Dalmas teste la Porsche 919 Hybrid et la Toyota TS040 HYBRID.

Paul-Loup Chatin au Rookie Test chez Audi et Gustavo Menezes chez Porsche.

Daniel Riccardio présent pour assister à une course de karting.

Test du numéro lumineux.