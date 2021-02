Après une saison passée en Italian GT, W&D Racing Team va retrouver la GT4 European Series cette saison. L’équipe italienne basée à San Marin alignera une BMW M4 GT4 dans la série européenne réservée aux GT4.

Comme en 2018 et 2019, W&D Racing Team fera confiance à Max Tresoldi et Paolo Meloni. Le tandem partira à l’assaut de la couronne Am.

La saison GT4 European Series doit débuter à la mi-avril à Monza dans le cadre du Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS.