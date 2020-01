Wayne Taylor vise Le Mans avec les nouvelles LMDh

Après son succès hier, son 3e à Daytona avec son équipe, Wayne Taylor a indiqué qu’il aimerait participer aux 24 Heures du Mans. Le rapprochement entre les deux principaux organismes, l’ACO et l’IMSA, annoncé vendredi au Daytona International Speedway et la création de la formule LMDh pour des prototypes éligibles en WEC et en IMSA, suscitent évidemment un certain intérêt.

Wayne Taylor, “excité” par l’annonce de la convergence, espère que cette victoire donnera un coup de fouet à un futur programme de Cadillac. “Le problème avec la Cadillac, c’est que nous sommes les plus anciens à travailler avec eux”, a-t-il déclaré à Sportscar365. “Cette réussite devrait signifier que Cadillac nous donne beaucoup d’argent et nous dise : “L’équipe usine, c’est vous !” Ce n’est pas le cas. La vérité est qu’avec toutes les discussions à propos de l’IMSA et l’ACO, je ne peux pas penser à quelque chose de plus excitant pour moi, Max (Angelelli, copropriétaire de Wayne Taylor Racing, ndlr) et notre équipe que de pouvoir aller et essayer de gagner les 24 Heures du Mans avec Cadillac. D’une manière ou d’une autre, nous allons faire en sorte que Cadillac et GM se concentrent sur ce point. Nous allons trouver une solution ; ce serait bien d’emmener ce groupe aux 24 Heures du Mans et d’y remporter le général”.

“J’ai passé ma vie dans le sport automobile et il n’y a rien eu de plus grand que de gagner cette course des 24 Heures de Daytona, des championnats, mais Le Mans a toujours été le summum. J’espère que cette victoire nous apportera des sponsors dont nous avons tous besoin… Parfois, vous sous-estimez vos partenaires, vous ne pouvez pas les faire dépenser davantage parce qu’ils vous disent “vous gagniez avec X dollars, pourquoi voulez-vous plus d’argent maintenant ?” Cependant, avec cette nouvelle catégorie et le fait d’aller au Mans, j’espère que cela nous donnera un peu plus de poids pour parler à ces partenaires et aux constructeurs également. Si nous continuons à démontrer que nous pouvons régulièrement gagner des courses “longue distance”, je pense que nous marquons des points envers les constructeurs. De plus, j’ai des partenaires commerciaux, qui veulent faire des courses sur d’autres marchés, qui m’ont déjà dit : “Wayne, nous sommes une marque mondiale, nous aimons le Mans ! “