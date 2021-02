Wayne Taylor : “Il n’y a rien de sorcier là dedans !”

Wayne Taylor Racing a remporté sa quatrième victoire aux 24 Heures de Daytona au cours des cinq dernières années, c’est même sa troisième consécutive. Avec Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Alexander Rossi et Helio Castroneves au volant de l’Acura ARX-05 #10, il s’agit de première victoire de cette voiture sur une épreuve de 12 ou 24 heures. L’équipe réussit là où Acura Team Penske a échoué !

Wayne Taylor affirme que la première victoire d’Acura à Daytona n’est pas le fruit d’un “sorcier”, mais plutôt d’un travail acharné et d’une préparation de son équipe en vue de la classique floridienne cette année. Cette victoire est aussi le fruit d’une lutte très disputée qui a vu les trois constructeurs DPi terminer sur le podium.

Bien que ce soit sa première course avec Acura, Wayne Taylor a insisté sur le fait qu’il n’avait pas de “secret” pour réussir à Daytona. Comme on l’a vu lors des éditions précédentes, la #10 de WTR est la voiture qui a passé le moins de temps dans les stands en DPi.

“Je dis toujours que, dans la vie, rien n’est sorcier”, a déclaré Wayne Taylor. “Les gens aiment faire croire que c’est de “sorcellerie”. Ce sont des choses très simples que j’ai apprises de Tim Cindric ou de Roger (Penske). Lorsqu’ils préparaient leurs voitures pour les 500 Miles d’Indianapolis, ils y passaient quatre mois. Je me souviens d’avoir appris cela et d’avoir dit à mes gars : “OK, pour gagner les 24 Heures, la seule chose que vous devez faire, c’est rendre la voiture “imperméable aux balles”. Il suffira juste ensuite de mettre des pneus, de l’essence et de changer les pilotes. Si la voiture revient pour autre chose, vous perdez la course. Je ne peux pas être plus fier des gars qui m’entourent et qui font ce travail. C’est un programme familial que nous avons mis en place. Nous croyons tous les uns dans les autres. Tout le monde est juste fantastique.”

Avec le passage cet hiver de Cadillac à Acura, Wayne Taylor a déclaré que l’équipe s’était concentrée sur la préparation plutôt que sur les essais, la voiture ne faisant ses premiers tours qu’à l’occasion d’un test à Sebring moins de trois semaines avant la course.

@Wayne Taylor Racing

“Le fait d’être venu ici et d’avoir reçu les voitures si tard a été un programme monumental à mettre en place”, a expliqué le team manager et propriétaire aux quatre victoires à Daytona. “Bien que nous n’ayons pas eu beaucoup de temps pour préparer la voiture, je suis reconnaissant du soutien d’Acura, de HPD et de tout le monde. Cela m’a donné un nouveau souffle de vie parce que, honnêtement, je commençais à m’ennuyer. On fait ça parfois quand on est dans une organisation depuis si longtemps qu’on n’est pas sûr qu’on vous prenne au sérieux. La meilleure chose qui me soit arrivée est que je remporte quatre 24 Heures de Daytona en cinq ans. Je suis tellement fier de tous les membres de notre équipe.”

Avec Jordan Taylor qui a remporté la catégorie GTLM avec Corvette Racing, l’ouverture de la saison du championnat IMSA WeatherTech SportsCar 2021 restera comme un jour mémorable pour la famille Taylor.

“Je suis très fier de ma famille”, a déclaré Ricky Taylor, le fils de Wayne Taylor et aussi vainqueur de l’édition 2021. “Je ne pense pas que je donne assez de crédit à mon père. Il a fait un travail incroyable pour construire cette équipe. Il travaille si dur et est si stressé. Il y met tout son cœur, toute son âme et vous pouvez le voir sur le stand de chronométrage. Il est resté debout pendant 24 heures. Tout le monde essayait de le faire dormir, mais il ne voulait pas ! Il le mérite tellement. C’est un père spécial, un propriétaire d’équipe spécial et tout le monde ici peut attester qu’il y met tout son cœur et ça se voit.”