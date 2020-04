Vos selfies sur les circuits, part 20…

Kévin Giroix et le trophée des Total 24 Heures de Spa avec Walkenhorst Motorsport, 28 ans après le succès de son père Fabien à Spa, lui aussi sur une BMW.

Jérémy au Nürburgring avec Romain Dumas qui porte la combinaison de Sabine Schmitz.

Asian Le Mans Series à Buriram (Thailande) avec Roman Rusinov

Vincent Albert et Kévin Estre

Thomas Jourdain et Jacky Ickx au Mans

Romain Buttez et Bruno Senna en 2009 et 2019

Thierry Germanovitch et Laurent Aïello : au cours de mes années passées en sport automobile, j’ai eu la chance de croiser beaucoup de grands pilotes mais cette image a un peu plus de valeur que d’autres pour moi. J’ai toujours considéré, comme beaucoup d’autres professionnels, Laurent Aiello comme l’un des plus grands pilotes de ces 20/25 dernières années. Laurent a gagné tous les championnats auxquels il a participé (DTM, Le Mans…). La F1 aurait dû lui faire la place qu’il méritait, mais les circonstances ont fait que… Pour l’avoir longuement côtoyé, il reste aujourd’hui pour moi « la référence ». Immense talent !

Thierry Germanovitch et Mario Andretti : c’était en 2015. Alors que j’étais en discussion avec les responsables d’Andretti Autosport pour le compte de pilotes français que je manageais alors, j’ai eu la chance de passer un long moment avec Mario Andretti. En toute simplicité et comme si nous étions des amis de longues dates, ce qui n’était absolument pas le cas. Son charisme, sa gentillesse et ses anecdotes croustillantes ont fait de cette rencontre un moment unique pour moi. Un grand Monsieur !