Vos selfies sur les circuits, part 14…

Dominique Maucors : Avec Bruno Senna sur la grille avant le départ des 4 H ELMS sur le circuit Paul Ricard en 2019. Rien de spécial à rajouter si ce n’est que la décontraction était de mise. Encore merci aux Teams et à Gérard Neveu d’autoriser l’accès à la grille au public.

Romane Didier : le jour où j’ai inventé le pass média en boucle d’oreille à Nogaro sur fond de grille de départ GT FFSA lors des Coupes de Pâques 2007.

Dereck Latet : J’ai rencontré ma compagne il y maintenant 3 ans et dès qu elle en a la possibilité elle vient et on fait des photos ensemble. Ce selfie, pris à Zolder, représente l’ambiance des weekends que nous passons ensemble.

Antoine Doneux aux 6H de Spa 2009 avec Marco Sorensen et Andy Priaulx

Fabien Gauthier : Romain Dumas juste avant la parade que j’ai pu faire avec les Iron Dames. Sur la grille de départ, j’ai pu voir Mr Hugues de Chaunac, qui est d’ailleurs très sympathique. Ensuite, à la fin de ma semaine avec la team Kessel, juste après l’arrivée des filles #83 et des garçons #60, j’ai pu prendre un instant avec le “big Boss”, Mr Ronnie Kessel. J’ai fait la connaissance quelques jours plus tôt d’Antoine Jung, j’ai pu immortaliser l’instant. Le meilleur pour la fin, en quittant la team Kessel, j’ai fait un petit détour par les paddocks où j’ai croisé Mr Nicolas Lapierre avec son trophée tout fraîchement acquis. Que de merveilleux souvenirs grâce à Mr Claudio Schiavoni, un des pilotes de la Ferrari #60.Vivement la version 2020…

Julien Mechain et Gustavo Menezes