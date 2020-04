Vos selfies sur les circuits, part 12…

Laurent Mahiet et Mark Patterson au Mans

Maximilien Cadiou et ses amis au Mans en 2018 : Les constructeurs ne sont plus là, mais les copains oui !! C’est notre plaisir de la course en juin : tous se réunir dans La Tribune des Stands depuis 2016. On profite de la procédure de départ, avec la tension qui monte à chaque moment. C’est aussi l’occasion de casser une petite graine avec un courant d’air persistant, même en juin. On a eu le nez fin de mettre en place cette tradition en 2016… quand on se souvient de la météo pourrie du départ ! Et on était au premières loges pour l’improbable défaite nippone !Mais en 2018, il fait beau ! Et les copains sont au rendez-vous cette année. Avec un militaire dans l’équipe (mais en autorisation de sortie) la logistique et le ravitaillement sont assurés, et on sera aussi endurant que les voitures : 24 heures de course non-stop. C’est pour ça qu’on fait cette photo au départ. On est plus joli à regarder au départ, sales et fatigués à l’arrivée…Avec le temps, les visages changent en fonction des impératifs de chacun. La joyeuse troupe se féminise aussi. Ces dames ne sont pas que sur la piste, mais aussi côté tribunes.

Arnaud Lusseau

Yoann Le Nouail : Selfie après l’arrivée des 24 heures de Barcelone en 2013 et une partie de l’équipe Ruffier Racing (qui depuis est devenue Idec Sport).Une première participation mouvementée, avec une modeste Porsche Cup (Patrice et Paul Lafargue/Franck Racinet/Gabriel Abergel) face a toutes les GT3, où Paul Lafargue parvient à qualifier dans le top15 avant de se voir disqualifier pour une sombre histoire de parc fermé rompu… avec une minute d’avance. Malgré un départ en fond de grille, la petite cup échappe aux embuches et heure après heure remonte jusqu’aux avant poste profitant d’une hécatombe chez les favoris (dont un énorme crash de l’Aston de Senna/Mücke dans la nuit). L’équipe terminera à la seconde place pour sa première participation, immortalisée par ce moment ou la joie avait remplacé la fatigue le temps de ce selfie.

Fabien Pinto et Fred Sausset à Exclusive Drive en 2017 : un moment inoubliable pour ma part quand on sait l’exploit réalisé.

Eric P au Mans

Marc Scheidecker et Kévin Estre au Nürburgring

Gianluca et Andrea Sciarra avec le team Orange 1 FFF Racing Team

Julien Gayton et Pierre Fillon au Mans en 2018

Jean-Claude Guillaumot et Pierre Stefan aux 24H du Mans 2018

Lionel Lavaud et Leena Gade au Mans

Omar Gustavo Boscacci et Pechito Lopez au Mans

Samuel Piroton et Tony Kanaan aux 6H de Spa