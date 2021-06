Vortex brille en Championnat d’Espagne GT

Entre deux meetings Ultimate Cup Series, Vortex vient de prendre part à la manche du Championnat GT d’Espagne à Navarra, première manche 2021 de la série.

A cette occasion, deux Vortex 1.0 étaient en piste. Le constructeur basé à Pézenas est reparti d’Espagne avec les honneurs. Arnaud et Olivier Gomez se sont imposés sur les deux courses face aux Porsche et Ferrari. La seconde Vortex emmenée par Lionel Amrouche et Philippe Gruau a terminé les deux courses au 6e rang.

Vortex reprendra la piste à la mi-juin à Dijon pour le prochain meeting Ultimate Cup Series.