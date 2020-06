VLN 1 : HRT coupe la ligne en premier, Walkenhorst Motorsport déclaré vainqueur !

Il aura fallu attendre le 27 juin pour voir la saison Nürburgring Endurance Series 2020 prendre son envol sur une course d’un format de 4 heures. Haupt Racing Team, GetSpeed et Walkenhorst Motorsport ont été les trois équipes qui ont joué les premiers rôles. BMW et Walkenhorst Motorsport ont finalement raflé la mise.

La victoire est pourtant revenue sur la piste à la Mercedes-AMG GT3/Haupt Racing Team de Maro Engel et Patrick Assenheimer sous le damier. Le nouveau team de Hubert Haupt pensait débuter par une victoire mais une pénalité infligée après l’arrivée n’a pas permis de conserver ce succès.

La tête a changé de camp dans le dernier tour quand Maro Engel qui a pris le dessus sur la BMW M6 GT3/Walkenhorst Motorsport de David Pittard, pourtant auteur d’une très belle course. Pittard/Jensen ont coupé la ligne d’arrivée avec un handicap de 9.9s.

L’équipage de la BMW a roulé à deux compte tenu de l’absence de Christian Krognes. Le Norvégien n’a pas pu quitter son pays pour rejoindre l’Allemagne.

Peu de temps après le damier, l’équipage de la Mercedes a écopé d’une pénalité pour un arrêt trop court. C’est donc la BMW M6 GT3/Walkenhorst Motorsport de Mikkel Jensen et David Pittard qui l’emporte avec 27s d’avance.

La dernière marche du podium est revenue à la Mercedes-AMG GT3/GetSpeed de Raffaele Marciello, Fabian Schiller et Maxi Buhk. Le trio de la #2 a devancé l’Audi R8 LMS GT3/Car Collection Motorsport de Robin Frijns, René Rast et Nico Müller. Sixième place pour la Porsche 911 GT3-R/Manthey Racing de Julien Andlauer, Lars Kern et Matt Campbell.

Alors que l’Audi R8 LMS GT3/Phoenix Racing de Schramm/Beretta pouvait espérer la dernière marche du podium, Michele Beretta a dû baisser sa garde suite à une crevaison dans le dernier tour, d’où une 7e place finale.

Manu Collard, François Perrodo et Matthieu Vaxiviere ont décroché une belle 2e place en SP9 Pro-Am sur une des trois Mercedes-AMG GT3/GetSpeed.